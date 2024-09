Tuvalete bile telefonsuz gitmeyip, her fırsatta mobil oyuna düşenlerin seveceği basit ve eğlenceli oyun tavsiyeleri burada!

Oyun oynamayı hepimiz seviyoruz! Dertsiz tasasız, basit ve kafamızı boşaltan mobil oyunları daha da çok seviyoruz.

Kart oyunu severlere: The Elder Scrolls: Legends

Hem Android hem iOS telefonlarınıza indirebileceğiniz The Elder Scrolls: Legends, popüler The Elder Scrolls RPG serisini temel alıyor ve destelerinizdeki kartlara göre stratejiler geliştirerek rakiplerinizi yenmeniz gerekiyor! Oyun her ne kadar yeni bir oyun olmasa da, stratejik kart oyunlarından keyif alan herkes göz atmalı.

Efsane evrenden efsane bir oyun: Pokémon UNITE

Favori Pokémon'unuzu seçip takım arkadaşlarınızla birlikte mücadele edeceğiniz bu keyifli oyun, sürekli yeni etkinliklerle güncelliğini koruyor! Tarzınızı yansıtan Pokémon masterınızı oluşturun, Pokémon'larınızı seçin ve mücadeleye başlayın.

Tüm Pokémon hayranları, oyunu hem iOS hem Android üzerinden oynayabilir.

''Ben FPS oyuncusuyum'' diyorsan: Shadowgun Legends

Puanı en yüksek mobil FPS oyunlarından biri olan Shadowgun Legends, hem aksiyonuyla hem de oyun içi kozmetik ögelerinin zenginliğiyle oyuncuları tavlamayı başarmış bir oyun! Tabii ki oynaması ücretsiz olsa da bu şıkır şıkır kozmetiklerin ücretli olduğunu hatırlatmakta fayda var!

Her zaman gider: Kelimelik

Bu oyunu duymayan yoktur ama biz hatırlatmış olalım. Kelimelerle aranız çok iyiyse ya da iyi olsun istiyorsanız, hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz!

Bir efsane daha: Yu-Gi-Oh! Master Duel

Efsane Yu-Gi-Oh! serisinin kart oyunlarından biri olan bu oyunda hem aksiyon hem strateji bir arada! Eğer seriyi ve bu evreni seviyorsanız göz atın!

