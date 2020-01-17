Floodz, LoL'ün Yeni Şampiyonu Sett'te 7 Seviyeye Ulaştı

Twitch yayıncısı Floodz, yakın zaman önce oyunculara sunulan League of Legends’ın yeni şampiyon Sett'te 7 Ustalık Seviyesi’ne ulaşan ilk isim oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends’ın yeni şampiyonu Sett, 15 Ocak'ta oyuna dahil edildikten hemen sonra karakteri 22 saat boyunca oynayan Twitch yayıncısı Floodz, toplamda 38 mücadelede boy gösterdi ve yüzde 58 kazanma oranı yakaladı.

25.000'den fazla Ustalık Puanı toplayan Floodz, dün itibarıyla Sett ile dünyada 7 Ustalık Seviyesi’ne ulaşan ilk oyuncu oldu. Daha önce Neeko, Senna ve Aphelios ile benzer başarılara imza atan Twitch yayıncısı, Sett ile LoL’deki iddiasını bir tık daha ileriye taşıdı.

“Sett’in en büyük ‘zayıflığı’ çok güçlü olması” diyen Floodz, “Bir takım dövüşüne girme konusunda çok hassas olmanız gerekir. Bence Reneckton, Quinn ve Teemo, Sett’in karşılaşacağı en zor maçlar” ifadelerini kullandı. Twitch yayıncısı, 38 maçın tümünü yalnızca Blind Pick (Kör Seçim) modunda oynadı.

Sett'te diğer şampiyonların aksine 'S' almanın daha zor olduğuna dikkat çeken Floodz, bu durumun büyük patron Sett’in daha az oynanmasına sebebiyet verebileceğini ifade etti. Twitch yayıncısı, Sett ile oynadığı oyunlarda genellikle Trinity Force ve Black Cleaver öğelerini kullandı. Bunun yanı sıra Conqueror Karma kostümünü de tercih eden Floodz, daha fazla dayanıklılık ve kontrol için Resolve'yi de kullandığını söylüyor.

Sett Şampiyon Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: