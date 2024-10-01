Ironmouse, Twitch'te en çok aboneye sahip yayıncı olarak abone rekorunu kırdı ve yeni bir rekora imza attı.

Ironmouse, Twitch'te tüm zamanların en fazla aboneye sahip kanalı oldu. Pazartesi günü, 312.000'den fazla abone sayısına ulaşarak, Kai Cenat'ın 2023 baharında belirlediği rekoru geride bıraktı. Bu büyük başarı, Ironmouse’un 30 gün boyunca kesintisiz yayın yaptığı ve Bağışıklık Yetmezliği Vakfı için bağış topladığı "subathon" etkinliği sırasında gerçekleşti.

Ironmouse, 2017 yılında çıkış yapan bir Amerikan Vtuber olarak tanınıyor. Yayınlarında ise pembe saçlı ve şeytan boynuzlu bir anime kızı avatarı kullanıyor. 2020 yılında kurucu üyesi olduğu VShojo yetenek ajansıyla büyük bir popülerlik kazandı. Twitch'te 2.1 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor ve yayınları genellikle 45.000’den fazla izleyici tarafından takip ediliyor.

Ironmouse’un bağış kampanyaları

Yayınlarında bağışıklık sistemi bozukluğu olan Ironmouse, immün yetmezliği (CVID) hakkında bilgi veriyor ve bu hastalıkla mücadelesini izleyicileriyle paylaşıyor. Düzenli olarak Bağışıklık Yetmezliği Vakfı için bağış toplama etkinlikleri düzenleyen Ironmouse, diğer yayıncıları da bu tür kampanyalara katılmaya teşvik ediyor.

Ironmouse’un bu büyük başarısı, Ulusal Hispanik Miras Ayı’nda gerçekleşti. Önceki rekor 2023'te yaklaşık 269.000 abone ile Kai Cenat’a aitti. Ironmouse, Twitch'te bu unvana sahip ilk kadın yayıncı olarak tarihe geçti.