Dünyaca ünlü oyun yayıncısı Ninja, ağustos ayında 'Ninja: Get Good' isimli bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kitapla birlikte bir dergi ve bir çizgi roman de çıkaracak olan Ninja'nın kitabı ön siparişe açıldı.

28 yaşında olmasına rağmen oyun sektörü sayesinde çok ciddi paralar kazanmayı başaran ve dünya çapında da üne kavuşan 'Ninja' lakaplı Richard Tyler Blevins, şimdi de kitap sektörüne yöneliyor. Amazon'un sahip olduğu canlı yayın platformu Twitch'te 15 milyona yakın takipçisi olan Ninja, önümüzdeki aylarda 3 farklı basılı yayın piyasaya sürecek. Hazırlanacak eserlerin yayıncılığını Penguin Random House yapacak.

Dünyanın en popüler video oyun yayıcısı olan Ninja, çıkaracağı üç eserden ilkinde, henüz sadece düşünce aşamasında olan bir kişinin, nasıl bir oyuncu bilgisayarı kurması gerektiğine dair tüyoları, amatörlükten profesyonelliğe geçiş sürecinde nasıl pratiklerin yapılması gerektiğini, bir takımın nasıl oluştuğunu ve bu takımın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiği gibi konuları tüm detaylarıyla anlatacak. Görsellerin bol olduğu 160 sayfalık bir rehber olacak olan bu kitabın ismi 'Ninja: Get Good' olacak.

İkinci eser ise bir dergi olarak karşımıza çıkacak. İçinde pek çok çıkartmanın ve boş sayfaların yer alacağı dergide, oyuncuların hem kendi notlarını alacağını hem de kişisel başarılarını belgeleyecekleri özel sayfalar bulunacak. Bu derginin ismi de 'Ninja's Notebook' olacak.

Ninja'nın üçüncü eseri ise takipçileri için hazırladığı bir çizgi roman olacak. Bu romanın baş kahramanı Ninja olacak ve hapsolduğu bir oyundan kurtulmaya çalışacak. 'Ninja: The Most Dangerous Game' olarak adlandırılan bu çizgi roman, profesyonel yazarlar tarafından oluşturuluyor ve aralık ayı içerisinde tamamlanacak.

Bu eserler şimdiden ön siparişe açıldı ve farklı internet siteleri tarafından siparişler toplanmaya başladı. Dili İngilizce olan bu kitabın ön siparişini vermek isterseniz Amazon üzerinde bulunan bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu bağlantıda karşınıza iki farklı seçenek çıkacak. Seçeneklerden 19.99 dolar (yaklaşık 115 TL) olan versiyon ciltli, ikinci versiyon ise fiyatı 22.41 dolar (yaklaşık 130 TL) olan elektronik kitap olarak yer alıyor. Ninja: Get Good kitabının çıkış tarihi ise 20 Ağustos olarak belirtiliyor.