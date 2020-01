Twitch Prime, Bu Ay 10 Oyunu Ücretsiz Verecek

Popüler canlı yayın platformu Twitch’in özel üyelik hizmeti Prime, bu ay kullanıcılarına 10 adet oyun hediye edecek. Gelin Twitch Prime ile hediye edilen oyunlara ve detaylara yakından bakalım.

Daha önce FIFA 19 gibi popüler oyunlar için ek paketlerin hediye edildiği Twitch Prime, bu ay ücretsiz oyunlarla geliyor. Steam'deki toplam fiyatı 185 TL olan 10 oyunu kullanıcılarına sunan platform, bu ay abone sayısını artırabilir gibi görünüyor.

Ocak ayı boyunca Twitch Prime hesabınızla oturum açarsanız 10 oyunluk bir pakete ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Üstelik ilerleyen günlerde Prime aboneliğinizi iptal etseniz dahi oyunları kaybetmeyeceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hep beraber bu oyunlara bir göz atalım.

1. Heave Ho

Steam fiyatı: 18,5 TL

Le Cartel Studio tarafından geliştirilen oyunun piyasaya sürülme tarihi 2019. Basit ve eğlenceli olarak nitelendirebileceğimiz oyun, dört oyuncuya kadar oynanabiliyor. Oldukça renkli ve canlı grafiklere sahip oyun, birçok kullanıcı tarafından da beğenilmişti.

2. Gato Roboto

Steam fiyatı: 15,5 TL

Doinksoft tarafından geliştirilen oyun, piyasaya 30 Mayıs 2019 tarihinde sürüldü. Hırçın yaratıklar, aldatıcı engeller ve bilinmezliklerle dolu yeraltı dünyasına düşen uzay gemisinde mahsur kalmış kaptanı kurtarma macerası olan oyunun yeni bir oyun olmasına rağmen son derece popüler olduğu biliniyor.

3. Ape Out

Steam fiyatı: 24 TL

Gabe Cuzzilo tarafından geliştirilen oyunun piyasaya sürülme tarihi 28 Şubat 2019. Oyun, tek oyuncuyla oynanıyor ve dört ana bölüm. Ape Out, bu ana bölümlerin içerisindeki ara bölümlerden oluşuyor. Cuzillo, bölüm tasarımlarını yaparken 1950'li yılların caz albümlerinden ve plaklarından ilham almış. Her ana bölüm bir caz albümü, her ara bölüm ise o albümdeki bir parçaymışçasına adlandırılıp tasarlanmış.

4. Enter the Gungeon

Steam fiyatı: 24 TL

Dodge Roll tarafından geliştirilen oyunun ilk piyasaya çıkma tarihi 2016. Dört oyuncudan oluşan bir ekip etrafında geçen oyun, çıktığı günden beri oldukça beğeni kazandı.

5. Splasher

Steam fiyatı: 24 TL

Splashteam tarafından geliştirilen oyunun piyasaya sürülüş tarihi 7 Şubat 2017. Splasher için refleksleri ve düşünme becerisini geliştiren, zorlu ve eğlenceli bir platform oyunu diyebiliriz.

6. A Normal Lost Phone

Steam fiyatı: 6 TL

Accidental Queens tarafından geliştirilen oyunun piyasa tarihi 26 Ocak 2017. A Normal Lost Phone, tek oyuncuyla oynanan bir bulmaca oyunu.

7. Kingdom: New Lands

Steam fiyatı: 24 TL

Geliştiricileri Thomas van den Berg ve Marvo Bancale olan oyunun piyasaya sürülüş tarihi 21 Ekim 2015. Keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran uzak adalara dair öykülerin anlatıldığı oyun, özellikle gençler tarafından severek oynanıyor.

8. Anarcute

Steam fiyatı: 24 TL

Anarteam tarafından geliştirilen oyunun piyasaya sürülüş tarihi 12 Temmuz 2016. Aksiyon oyunu olarak nitelendirebileceğimiz oyun, renkli karakterler barındırıyor.

9. Dandara

Steam fiyatı: 24 TL

Long Hat House tarafından geliştirilen oyunun piyasaya çıkış tarihi 6 Şubat 2018. Dandara, bir 2D platform oyunu.

10. Witcheye

Devolver Digital tarafından yayınlanan oyunun piyasaya çıkış tarihi 15 Ağustos 2019 ve şu an için Steam’de bulunmuyor.

Prime servisiyle daha fazla kullanıcıya daha fazla fırsat sunmak isteyen Twitch oldukça olumlu dönüşler almaya devam ediyor ve sanıyoruz ki bu oyunlarla yeni senede de yine kullanıcılarının gönlünü fethedecek. Biz de platformun takipçileri olarak son haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.