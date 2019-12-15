Amazon Bir Yılda 2,5 Milyar Kargo Teslim Etti

Amazon bir yıl içerisinde 2,5 milyar kargo teslimatı yaptı. Dev e-ticaret şirketinin yakın zamanda UPS ile FedEx'i geçebileceği düşünülüyor. UPS yılda 4,7 milyar, FedEx ise 3 milyar kargo ulaştırıyor.

E-ticaret devi Amazon'un kargo teslimatı rakamlarında UPS ve FedEx gibi kargo şirketlerini yakalayabileceği belirtiliyor. Açıklanan verilere göre, Amazon 1 yıl içerisinde 2,5 milyar kargo teslimatı yaptı. Kargo teslimatında ilk sırayı 4,7 milyar ile UPS alırken, FedEx 3 milyar kargo ile ikinci sırada.

Morgan Stanley'in tahminlerine göre, Amazon kargolarının yaklaşık yüzde 50'sini kendi imkanlarıyla teslim etmeye başladı. Şirket özellikle kent merkezlerindeki teslimatları kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Analizler, yakın zamanda Amazon'un ABD içinde evlere teslimat rakamlarında UPS ve FedEx'i yakalayacağını gösteriyor. Şirketin 2020 yılına kadar 10 dolarlık paketlerde 6,5 milyar sayısına ulaşacağı düşünülüyor.

Amazon'un kendi teslimatları geçen sene yüzde 20'lik bir dilimi oluştururken, bu sene bu oran yüzde 46'ya fırladı. Ancak şirket, özellikle kırsal bölgelere yönelik teslimatlarda hala başka kargo firmalarına ihtiyaç duyuyor.

Taşımacılıkta rekabet kızışıyor

FedEx ile olan hava taşımacılığı sözleşmesinin bitmesinin ardından Amazon 15 yeni kargo uçağını daha filosuna kattı. Amazon'un 2021 yılına kadar 70 kargo uçağına sahip olması bekleniyor. Geçen Ağustos ayında FedEx, artan rekabet nedeniyle Amazon ile sözleşme yenilememe kararı almıştı. FedEx, daha önce Amazon'un şirket için çok büyük bir müşteri olmadığını, Amazon siparişlerinin, FedEx'in toplam kargo teslimatlarının yalnızca yüzde 1,3'üne tekabül ettiğini söylemişti. Artan rekabet nedeniyle FedEx ve UPS haftanın 7 günü kargo teslimatı yapacaklarını duyurmuştu.

Şirketin kurucusu Jeff Bezos Twitter hesabından yaptığı açıklamada hava aktarma merkezlerine 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını duyurmuştu. Yaklaşık 279 bin metrekarelik merkezde 3 bin kişinin çalışacağı da Bezos'un verdiği bilgiler arasında.

Ancak Amazon'un uçuş filosunda hala onlarca uçak 1 haftada yüzlerce uçuş yaparken, UPS ve FedEx'in filosundaki yüzlerce uçak her hafta binlerce uçuş gerçekleştiriyor.