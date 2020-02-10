Juice_Jones kullanıcı adına sahip bir Twitch yayıncısı, yakın zaman önce yaptığı bir yayın sırasında ufak çaplı bir kaza geçirdi. Bisiklet yayınları yapan şahsın bisikletinde küçük hasarlar meydana gelirken yayıncı, kazayı yara almadan atlattı.

Bisiklet sürmek, çoğu yaştan insan için hem eğlenceli hem de sağlıklı bir sportif aktivite olarak biliniyor. Özellikle şehir içinde bir yerlere giderken bisiklet kullanmak, hem çevreye verilen zararı azaltıyor hem kişinin genel sağlığına katkı sağlıyor hem de yolculuk bu yolla daha eğlenceli kılınmış oluyor ancak şehir içinde bulunan bazı tehlikeler, bisiklet sürücülerinin hayatlarını riske atıyor.

Şehir içinde dikkat edilmesi gereken birçok şeyin içinde sanıyoruz ki en çok dikkat edilmesi gereken faktör arabalar. Araba sürücüleri, bazen daha küçük araçları fark etmeyip onlara çarpabiliyor ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atabiliyor. ABD'li bir Twitch yayıncısının yer aldığı bir kaza da aynı bu türden.

Kamyonet sürücüsü önünden geçen bisiklete göz göre göre çarptı:

Juice_Jones kullanıcı adlı bir Twitch yayıncısının geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı yayın, şehir içinde bisiklete binmenin tehlikelerini ortaya koydu. Dikkatsiz bir kamyonet sürücüsü, bisikletiyle markete giden yayıncıya çarptı. Olay, yayıncının yayın yaparken kullandığı kask kamerası sayesinde kaydedildi. Kaza görüntülerini buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz videodan izleyebilirsiniz.

Juice_Jones, yolun bisiklet kısmında ilerlerken birden otoyola girmeye hazırlanan bir Ford F-150 ile karşı karşıya geldi. Kamyonetin sürücüsü tüm dikkatini yoğun araba trafiğine vermiş olacak ki karşıdan gelen bisiklet sürücüsünü görmedi.

Ciddi bir hasar almadı:

Juice_Jones, düzenli olarak bisiklet süren bir bisiklet tutkunu. Louisiana’da yaşayan yayıncının yaşadığı bölge, bisiklet sürmek için oldukça elverişli bir iklime sahip ancak bölgenin meşhur kasırga ve hortumları, basit bir bisiklet yolculuğunu ekstrem bir spor aktivitesine dönüştürebiliyor. Bununla beraber yayıncı, şehirde yaşaması nedeniyle bazı beşeri tehlikelerle de karşı karşıya kalabiliyor.

Juice_Jones, kazadan sonraki gün yaptığı yayında kazanın bilançosunu izleyicilerle paylaştı. Yayıncının bisikletinin jantı yamuldu. Basit bir hareketle jantı geçici olarak düzelten yayıncı, kazayı yara almadan atlattı.