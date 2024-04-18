Twitch, geçtiğimiz yıldan beri test ettiği yeni "Keşfet" akışını bu ay sonu tüm kullanıcılarına sunacak. Yeni özellik, canlı yayınları kaydırarak keşfetmenizi sağlayacak uygulamaya TikTok benzeri bir dikey akış getirecek.

Geçtiğimiz yıl, TikTok’un devrim yaratan dikey akış formatının Twitch’e de geleceği açıklanmıştı. TikTok’un devrim yaratan akışına benzer bir “Keşfet” bölümü platformun uygulamasına eklenecekti. Özellik, Ağustos 2023’ten beri test ediliyordu.

Neredeyse 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen yeni akış çıkış yapmadı. Ne zaman çıkacağı hâlâ belirsizliğini korurken dün en kesin bilgi geldi. Platform, yeni Keşfet akışının bu ay içinde kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Canlı yayınları kaydırarak keşfetmenize yarayacak

*Twitch'in testler sırasında özellikten paylaştığı bir video.

Yeni Keşfet bölümü, Twitch’in mobil uygulamasına bir sekme olarak eklenecek. Dikey formatta olacak ve kaydırarak canlı yayınları keşfetmeyi sağlayacak. Platform, tüm canlı yayınların ve kliplerin içerik kurallarını ihlal etmediği sürece bu sekmede yer alabileceğini ifade ediyor.

Akışta gezinirken hem takip ettiğiniz içerik üreticilerinden hem de Twitch’in size önerdiği üreticilerden içerik görebileceksiniz. Beğendiğiniz bir içerik olursa üreticinin avatarına basmanız yeterli olacak. Bunun ardından canlı yayına yönlendirileceksiniz.

Klipler ise Twitch’teki yayınlardan alınan kısa videoları içerecek. Platform akışta hangi kullanıcının o an canlı yayında olduğunu, hangisinin olmadığını da gösterecek. Maalesef reklamlardan kaçamayacaksınız. Şirketin Ürün Yöneticisi Jess Sung’a göre akışta reklamlar karşınıza çıkacak. Ancak Instagram’da olduğu gibi kaydırarak onları geçebileceksiniz. Bu şekilde deneyiminiz etkilenmeyecek.

Yeni akışın tam olarak hangi gün çıkacağı belli değil ancak bu ay sonu tüm kullanıcılara ulaşmış olacağı söyleniyor. Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren Twitch’in mobil uygulamasının ana ekranı hâline gelebileceği de paylaşılan bilgiler arasında.