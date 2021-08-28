Twitter ve Square'in CEO'su Jack Dorsey, Square aracılığıyla TDB adında bir platform kurarak Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa kuracaklarını açıkladı. Dorsey ve şirketi, borsanın yanı sıra Bitcoin için fiziksel bir cüzdan projesi üzerinde de çalışmakta.

Twitter ve Square platformlarının CEO’su Jack Dorsey, herhangi bir merkeze bağlı olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı düşündüklerini açıkladı. Borsanın Square’in TDB birimi tarafından oluşturulması planlanıyor.

Projeyi Twitter hesabından duyuran Dorsey, tweet’inde şu sözlere yer verdi: “TDB’nin yol haritasını çizdik. Bitcoin için, merkezi olmayan bir borsa kurmakta bize yardımcı olacak.”

Platform, açık kaynak kodlu olacak:

Merkezi olmayan borsa girişiminin başındaki isim Mike Brock, Bitcoin’in itibari para birimleri ile alınıp satılabileceğini ve platformun tamamen halka açık ve açık kaynak kodlu olacağını, platformda herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini söyledi.

Dorsey, bahsi geçen projenin ipucunu, şirketin merkezi olmayan finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir geliştirici platformu oluşturacağını söyleyerek temmuz ayında vermişti.

“Hayatımın sonuna kadar Bitcoin’in geliştirilmesi için çalışacağım” diyen Dorsey ve şirketi Square’in Bitcoin için fiziksel bir cüzdan projesi de mevcut ve projeye yönelik çalışmalar başlamış durumda.