Bitcoin, yeni haftaya yükselişle başladı. Mayıs ayından bu yana ilk kez 50 bin doların üzerine çıkan kripto para birimi, 50 bin 419 dolara iğne attı. Bu yükseliş, altcoinlerin fiyatlarını da olumlu yönde etkiledi. Yatırımcılar, yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyorlar.

Son yılların en tartışmalı yatırım aracı haline gelen kripto para birimi Bitcoin, nihayet psikolojik sınırı aştı. Son 3 aydır ciddi anlamda değer kaybeden kripto para birimi, son haftalarda toparlanmaya başlamasının ardından şimdi de 50 bin doların üzerine çıktı. 50 bin 419 dolara iğne atan Bitcoin, saat 10:00 itibarıyla 50 bin 165 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bitcoin'in ulaştığı değer, temmuz ayının en düşük seviyesinden yüzde 72 daha yüksek.

Bitcoin, en son mayıs ayının ortasında 50 bin doların üzerine çıkmıştı. Sonraki süreçte düşüş trendine giren kripto para birimi, 30 bin dolar civarına kadar gerilemişti. Ancak son yükseliş, yatırımcının yüzünü güldürdü. Zira 50 bin dolar hem Bitcoin yatırımcısını hem de altcoinlere yatırım yapanları etkiledi.

Piyasa, genel olarak yükseliş trendinde

Coinmarketcap'ten yaptığımız kontrollerde, kripto para piyasalarının genel olarak yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, dünyanın en büyük 10 kripto para biriminden yalnızca 2 tanesi, son 24 saatte değer kaybetti. Bu kripto para birimleri Ripple ve Solana'ydı. Düşüş oranları ise yüzde 0,16 ile yüzde 2,11.

Not: İlk on sırada yer alan ve düşüş yaşayan iki altcoin daha var. Bunlar Tether ve USD Coin. Ancak bu kripto para birimleri stable coin. Yani dolara endeksliler. Haliyle yaşanan düşüşler, görmezden gelinebilir.

Tabloya genel olarak baktığımızda Ethereum'un 3.227 dolar, Cardano'nun 2.80 dolar, Binance Coin'in 479.30 dolar, Ripple'ın 1.24 dolar, Dogecoin'in 0.32 dolar, Polkadot'un 28.25 dolar, Solana'nın ise 73.74 dolardan işlem gördüğünü ifade edebiliyoruz. Bitcoin'de yaşanan yaşanan yükselişin altcoinleri de etkilemeye devam etmesi beklenirken yatırımcılar, Bitcoin'de yeni bir ATH, yani tüm zamanların en yüksek fiyatının gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.