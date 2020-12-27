Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşı açıklamalarına dair yapılan mizahi paylaşımlar Twitter'ın gündemine oturdu. Bu espirileri sizler için derledik.

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana insanların gözü kulağı aşıya ve tedaviye dair gelecek olan haberlere dönmüştü. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptığı aşı ve tedavi açıklamaları ile bir anda gündem olmuştu.

Son dönemde ortaya atılan kokteyl aşı iddiaları ile bir kez daha gündeme gelen Ovalı, kokteyl aşı ile alakalı bir açıklama yapmadığını belirtmiş ve çıkan haberlere isyan etmişti. Pandemi öncesinde son derece başarılı bir doktor olarak kabul edilen Ovalı, COVID-19 ilk ortaya çıktığında yaptığı söylemlerle herkese umut vermişti. Aslında bu umudun boşa çıkması, ünlü doktora gelen tepkilerin asıl sebebi olarak görülüyor. Bu süreçte yaşanan olaylar da insanların Ovalı'ya tepki göstermesine neden oluyor. Bu sebeple Ovalı, Twitter'da gündem olmaktan kurtulamadı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

2021'den beklentiler yüksek

Askeri doktorluk bu değil

"Bu kadar okuyacağıma kuaför olsam, bir gelin başı 1000 lira, iyi para…"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve Covid-19 taşı

Sonuçta o da yerli ve milli

Tarlabaşı'nda karşınıza her şey çıkabilir

Twitter'da öne çıkan bazı gönderiler bunlar oldu. Ovalı'nın açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?