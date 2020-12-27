Twitter'da Büyük Bir Akıma Dönüşen En Eğlenceli 'Haftaya Aşı Elinizde' Paylaşımları

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşı açıklamalarına dair yapılan mizahi paylaşımlar Twitter'ın gündemine oturdu. Bu espirileri sizler için derledik.

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana insanların gözü kulağı aşıya ve tedaviye dair gelecek olan haberlere dönmüştü. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptığı aşı ve tedavi açıklamaları ile bir anda gündem olmuştu.

Son dönemde ortaya atılan kokteyl aşı iddiaları ile bir kez daha gündeme gelen Ovalı, kokteyl aşı ile alakalı bir açıklama yapmadığını belirtmiş ve çıkan haberlere isyan etmişti. Pandemi öncesinde son derece başarılı bir doktor olarak kabul edilen Ovalı, COVID-19 ilk ortaya çıktığında yaptığı söylemlerle herkese umut vermişti. Aslında bu umudun boşa çıkması, ünlü doktora gelen tepkilerin asıl sebebi olarak görülüyor. Bu süreçte yaşanan olaylar da insanların Ovalı'ya tepki göstermesine neden oluyor. Bu sebeple Ovalı, Twitter'da gündem olmaktan kurtulamadı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

aşı

2021'den beklentiler yüksek

yılbaşı

Askeri doktorluk bu değil

askeri doktor

"Bu kadar okuyacağıma kuaför olsam, bir gelin başı 1000 lira, iyi para…"

gelin başı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve Covid-19 taşı

felsefe taşı

Sonuçta o da yerli ve milli

ismail köybaşı

Tarlabaşı'nda karşınıza her şey çıkabilir

tarlabaşı

Twitter'da öne çıkan bazı gönderiler bunlar oldu. Ovalı'nın açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 
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