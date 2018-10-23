Popüler sosyal medya mecrası Twitter, kripto paralar hakkındaki sert politikalarıyla biliniyor. Elon Musk ise Twitter’de en çok ilgi çeken hesaplardan birisine sahip. Musk’ın platform üzerinden yaptığı açıklamalar şirketlerinin geleceğine yön veriyor. Son olarak, Bitcoin hakkında tavsiye vermek istediği bir paylaşımı yüzünden Twitter, Musk’ın profilini geçici olarak kapattı.

Google, Facebook ve Twitter gibi devler, kripto para piyasaları ve genel blok zinciri dünyası henüz çok kararlı bir teknoloji olmadığı için reklamlar konusunda sert politikalara sahipler. Özellikle Twitter, ciddiyet oranının biraz daha yüksek olduğu, kripto paralar hakkında daha çok bilginin bulunduğu bir mecra. Bu nedenle platform sık sık yeni yasaklar getiriyor.

Elon Musk’ı zaten hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Kendisi telefonu elinden düşürmeyen bir ergen gibi, hayatındaki bütün her şeyi Twitter üzerinden yönetiyormuş gibi bir imaj çiziyor. Özellikle bu yıl yaptığı paylaşımlar yüzünden Tesla’daki koltuğunu kaybetme tehdidiyle yüzleşen Musk, sosyal medyadaki eğlenceli, skandallara neden olan tavrını hiç değiştirmiyor. Geçtiğimiz yıl kendisinin Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakomato olduğuna dair iddiaları reddeden Musk, o günden bu yana kripto paralarla ilgili paylaşımlar da yapıyor.

Bugün (23 Ekim) sabahı bir paylaşım yapan Musk şunları söyledi:

“Twitter hacklendiğimi düşünüp hesabımı kilitledi haha”

Anlaşılan o ki Musk bir süre kişisel profiline erişim sağlayamadı, ardından hesabı yeniden aktif edildi. Twitter, özellikle Musk gibi fikir liderlerinin profil güvenliklerini yakından takip ediyor, eğer beklenmedik bir paylaşım söz konusuysa ilgili profilleri askıya alabiliyor. Elon Musk’ın kripto para yatırımcılarına yönelik Bitcoin özelinde tavsiyelerde bulunduğu paylaşımları, Twitter’a Musk’ın hesabının hacklendiğini düşündürmüş olabilir.

Twitter’da pek çok sahte Elon Musk profili tarafından kripto paralara özel paylaşımların yapılması, binlerce insanın dolandırılmasına neden oluyor. Twitter bile Musk’ın Bitcoin tavsiyesi vermesine şaşırmış olacak ki, profili kısa süreliğine kapatmış bulundu.

Twitter CEO’su Jack Dorsey ise kripto paralar hakkında şirketinin çizmek zorunda kaldığı profilden çok uzakta. Kendisine göre Bitcoin ve benzeri sistemler, 2028 yılına kadar yeni ekonomik düzenin bel kemiği gibi olacaklar.