Bir Twitter kullanıcısının verdiği tavsiyeyi değerlendiren Twitter yetkilileri, Instagram üzerinden resmi bir hesap açarak ekran görüntüsü paylaşmaya başladılar. Twitter'ın Instagram hesabı, kısa bir süre içerisinde 1 milyon takipçiye yaklaşmış durumda.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, bir Twitter kullanıcısının tavsiyesi üzerine kendisine ait bir Twitter hesabı açtı. Twitter'ın kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımsa Twitter kullanıcısına ait tavsiye tweet'i oldu.

Aslına bakılacak olursa Twitter, Instagram'a çok sayıda malzeme veriyor. Hatta sadece Twitter paylaşımları için hazırlanmış ve paylaşılan tweet'leri Instagram üzerinden paylaşılan Instagram sayfaları bile bulunuyor. Şimdiyse bu tarz sayfalara, Instagram'a bol bol malzeme veren Twitter'ın kendisi de eklenmiş oldu.

Dilerseniz şimdi de Twitter'ın Instagram macerasının nasıl başladığına bir bakalım.

"Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı."

Twitter kullanıcısının bu tweet'i bir yanıt bekleyerek yapıp yapmadığı bilinmiyor ancak Twitter, bu tweet'i ciddiye alarak şu cevabı veriyor;

"Merhaba! Bu tweet'i tanıtım malzemesi olarak kullanmak istiyoruz. Eğer herhangi bir itirazınız varsa bize bildirin!"

Anlaşılan o ki Twitter kullanıcısı, bu yanıta karşılık herhangi bir itiraz da bulunmuyor ve Twitter, Instagram üzerinden şu paylaşımları yapıyor;

Kullanıcının tavsiye verdiği tweet'i alan Twitter, resmi Instagram hesabından bu paylaşımı 6 farklı gönderiye bölerek paylaşıyor ve ekran görüntüsünün bütünlüğünü koruyor.

Instagram, bu paylaşımın ardından 3 farklı Twitter kullanıcısının daha tweet'ini ekran görüntüsü alarak paylaşmış durumda;

Twitter'ın bu girişimi her iki sosyal medya platformunda da fazlasıyla beğenildi. Twitter, ilerleyen dönemlerde Instagram'da binlerce içeriği olan bir hesap haline gelirse kimse şaşırmasın.