Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, kimlerin atılan tweetlere cevap verebileceğinin seçileceği yeni özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellik, daha sonra tüm kullanıcılara sunulacak.

Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi konumunda bulunan Twitter’da ne yazık ki bazen hakaretler içeren yorumlar ve cevaplar gelebiliyor. Günümüzde siber zorbalığın ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu düşündüğümüzde, atılan tweetlere gelen cevaplar gerçekten tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.

Twitter dâhil olmak üzere sosyal medya platformları da bazı kullanıcılarının yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Twitter da bu özelliklerden bir tanesini kullanıcılarına sunmaya başlıyor.

Tweetlerinizi yanıtlayabilecek kişileri seçme

Sosyal medya devi, attığı tweetlere istemediği yanıtlar gelmesinden sıkılan kullanıcıları için geliştirdiği yeni özelliğini yayınlıyor. Bugünden itibaren bu özelliğe kavuşan şanslı kullanıcılar yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi attığı tweetlere kimlerin yanıt verebileceğini seçebilecek.

Attığınız tweetlere yanıt verebilecek olanlar ise üç kategoriye ayrılmış durumda: herkes, takip ettiğin kişiler, senin yanıt verdiğin kişiler. Bu seçeneklerden birisini seçtiğinizde yukarıdaki görselde gördüğünüz menüyle karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından ‘herkes’ varsayılan ayar olarak kabul edilecek.

Eğer ki ‘takip ettiğin kişiler’ ya da ‘senin yanıt verdiğin kişiler’ seçeneklerinden bir tanesi seçilirse bu ibare tweetin altında gri renkle belirtilecek. Böylece kullanıcılar, bu tweete cevap verip veremeyeceğini görebilecek. Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Suzanne Xie, yayınladığı blog yazısında tweete yanıt veremeyecek olan kişilerin tweetleri görüntüleyebileceğini, retweetleyebileceğini, yorumla birlikte retweetleyebileceğini ve beğenebileceğini söyledi.

Twitter, şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcının bu seçenekleri görebileceğini ancak ilerleyen zamanlarda bu özelliğin herkes için kullanılabilir hale getirileceğini söyledi. Siz Twitter’ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?