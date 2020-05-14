GTA 5'in Ücretsiz Olacağını Gösteren Tweet Deşifre Edildi

Dün yabancı basında yer alan bir iddia, Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak vereceğini ortaya koyuyordu. Kampanya henüz başlamadı ancak konuyla ilgili olarak silinmiş bir tweetin deşifre edilmesi, iddiaların gerçek olabileceğini ortaya koyuyor.

Dün öğleden sonra yabancı basında yer alan bir haber, video oyun sektöründe büyük bir heyecan yarattı. İddialara göre son dönemlerin popüler çevrimiçi oyun platformlarından bir tanesi olan Epic Games, tüm zamanların hem en çok satanlarından hem de en sevilenlerinden bir tanesi olan GTA 5 efsanesini ücretsiz olarak verecekti ve bizler de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Epic Games'in GTA 5'i tüm oyunseverere ücretsiz olarak dağıtılacak iddiası, pek çok teknoloji sitesi tarafından da dillendirildi. Ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir ipucu ya da herhangi bir gösterge yoktu. İşte şimdi GTA 5'in ücretsiz olacağını gösteren bir paylaşıma sahibiz. Silinen bir tweeti deşifre etmeyi başaran bir kişi, Epic Games'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaları gözler önüne serdi.

İşte GTA 5'in ücretsiz olacağı ile ilgili iddiaları destekleyen o tweet

Epic Games Store'un resmi Twitter adresinden önce paylaşılıp ardından da silinen tweet, GTA 5'in ücretsiz olacağı iddialarını çok ciddi bir şekilde destekliyor. Ancak henüz her şeyin kesinleştiğini söyleyemeyiz. Çünkü silindiği iddia edilen o tweetin manipülasyon amaçlı olarak tasarlanmış olma ihtimalini de gözardı etmemek gerekiyor.

Epic Games, GTA 5'i gerçekten de ücretsiz verebilir mi?

Platform hem video oyun şirketlerine sunduğu fiyatlarla hem de oyunseverler için düzenlediği kampanyalarla ön plana çıkmayı başarıyor. Ayrıca Epic Games, geçtiğimiz dönemlerde de zaman zaman çok ciddi önemli oyunlar için kampanyalar düzenledi. Yani Steam'i bitirmek için yola çıkan Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak verme ihtimali bulunuyor. Böylesi bir kampanyanın Epic Games'e yüz binlerce yeni kullanıcı kazandıracağı da aşikar.

Epic Games'in GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama olmayacak ve oyun kalıcı olarak kütüphanelere eklenecek

Özellikle de Steam, zaman zaman düzenlediği kampanyalara belirli bir süre sınırı koyuyor. Kampanya kapsamında ücretsiz olarak sunulan oyun, belirlenen tarihler arasında kütüphanede kaldıktan sonra erişilemez oluyor ve satın alınması gerekiyor. Epic Games'in GTA 5 için düzenleyeceği kampanyada ise böyle bir şey olmayacak. Yani GTA 5, oyunseverlerin Epic Games kütüphanesine kalıcı olarak eklenecek ve herhangi bir kısıtlama olmayacak.

Dün de bahsettiğimiz gibi Epic Games, bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyunla ilgili bir sayaç başlattı. Bu sayaç, kampanyanın başlamasına hala 9 saat olduğunu gösteriyor. Yani saatler 18:00'i gösterdiğinde bu kampanya başlamış olacak ve dünya genelindeki tüm oyunseverlerin beklediği o sorunun cevabı belli olmuş olacak.