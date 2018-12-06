2018 yılı kripto para dünyasında çalkantılı bir sürece tanıklık etti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de teknoloji ve ekonomi gündeminde bitcoin vardı.

Twitter, 2018 yılında dünyada hem gündemi belirledi hem de sosyal medya dışında olan bitenlerin nabzını tutmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen ve yakın geleceğin yegane para birimi olabileceği konuşulan kripto paralar, Türkiye'de de teknoloji dünyasının en çok konuşulan kavramı oldu.

Twitter’da 2018 yılında en çok konuşulan teknoloji hashtagleri:

1- Bitcoin

2- Blockchain

3- Cryptocurrency

Her ne kadar değer olarak belirgin bir düşüş yaşıyor olsa da kripto paraların son dönemde yükselişte olan bir trend olması, bu veriyi çok da şaşırtıcı kılmıyor. Bununla birlikte 2018 yılında Türkiye'den teknoloji alanında en çok etkileşime girilen hesaplar da resmen açıklandı. Buna göre Samsung'un eski kıdemli yöneticisi olan ve bu yıl içerisinde UiPath'in başına geçen Tansu Yeğen, ülkemizde en çok bahsi geçen isim olmayı başardı.

Tansu Yeğen'i AefBlockChain hesabı izlerken, 3. sırada ise bu yılın en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk yer aldı.