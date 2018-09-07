Twitter ve Periscope'a Sesli Canlı Yayın Özelliği Getirildi

Twitter, bir süredir beta testlerini sürdürdüğü sesli canlı yayın özelliğini getirdiğini duyurdu. Görüntülü canlı yayını bir kenara bırakan Twitter, iOS sürümünde ve Periscope'ta ses yayını özelliğini kullanıcılara sundu.

Twitter, iOS Twitter ve Periscope’a sesli canlı yayın özelliği getirdi. Yalnızca ses yayını yapılabilecek bu özellik iki uygulamada da kullanıma açıldı. Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin tweeti ile teyit edilen özellik sayesinde canlı video yayını yerine sadece ses yayını yapılabilecek ve uygulamalar adeta birer radyoya dönüşecek.

Şu an için sadece iOS Twitter ve Periscope’ta olan bu yeni özellikle; kullanıcılar, platformdaki diğer tüm kullanıcılara yayın yapabilecek. Yapılan yayınlar kaydedilebilecek ve platformda tekrar dinlenebilecek. Yayın yapanlar, aynı canlı video yayını özelliğinde olduğu gibi canlı görüntüleyenlerin sayısı, tekrar görüntüleyenler, izlenen zaman ve diğer metriklerin istatistiklerini görebilecekler.

Bir süredir beta test aşamasındaki bu özellik, canlı video yayının yerine geçiyor. Neredeyse artık tüm sosyal platformlarda yer alan canlı yayının yerine yalnızca ses yayının tercih edilmesinin de şirkete göre bir nedeni var. Twitter, ses yayını ile daha doğal bir ortam oluşacağını; haber vermenin, iletişim kurmanın daha pratikleşeceğini düşünüyor.