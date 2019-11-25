Uber, Bir Ülkede Daha İşletme Lisansını Kaybetti

'Transport for London'dan yapılan açıklamaya göre Uber, lisanssız sürücülerin hizmet vermesine izin verdiği için Londra'daki işletme lisansını kaybedecek. Verilen kararı temyize götürmeyi planlayan şirket, bu süre zarfında hizmetlerine devam etmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde patlak veren sarı taksi ve Uber rekabetinin nihai kararı geçtiğimiz ekim ayında açıklanmış ve Uber kaybeden taraf olmuştu. Mahkemenin haksız rekabet oluşturduğu hükmünün ardından ülkemizdeki işletme ruhsatını kaybeden Uber, şimdi de bir başka ülkede daha işletme ruhsatını kaybetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ikinci kez işletme ruhsatını kaybeden şirket, Avrupa’da en çok müşteriye sahip olduğu şehirlerden birini daha yitirmiş durumda. Londra’nın ulaşım hizmetlerini yöneten 'Transport for London’dan yapılan açıklamalara göre şirketin ruhsatını kaybetmesinin nedeni lisanssız sürücülerden kaynaklanıyor.

Uber’in ruhsatını lisanssız sürücüler yaktı:

Ulaştırma bürosundan yapılan açıklamaya göre lisanssız Uber sürücüleri, başka sürücülerin hesabı üzerinden kendi fotoğraflarını yüklüyor. Bunun neticesinde lisanssız sürücüleri lisanlı sürücü sanan yolcular, güvenlik tehditleri oluşturabilecek başka araçlara binebiliyor. Yapılan açıklamada ayrıca bu durumun birçok Uber kullanıcısının başına geldiği belirtildi. Büro tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

“Tespit edilen önemli bir sorun, Uber’in sistemlerinde yapılan bir değişikliğin, lisanssız sürücülerin fotoğraflarını diğer Uber sürücü hesaplarına yüklemesine izin vermesidir. 14.000 seyahatte 1 gerçekleşen, yolcu güvenliği ve güvenlik riskini açığa çıkaran bu durum, lisanssız sürücülerin yolcuları rezervasyon yaptıkları şoför gibi almasına izin veriyor.”

Uber, Londra’dan ayrılmayı düşünmüyor:

21 gün içinde karara itiraz etme hakkı bulunan ABD’li şirket, bu süre zarfı içerisinde hizmet vermeye devam edebilecek. Bilindiği gibi Uber, daha önce de 2017 yılında Londra’daki hizmetlerinin iptal edilmesi durumuyla karşı karşıya kalmış ve hizmet süresini uzatmak için temyize başvurmuştu.

Gizmodo’ya açıklamalarda bulunan şirket, bu sefer de aynı şeyi yapmayı planladığını ve verilen kararı temyize götürmeyi planladığını açıkladı. Şirket, temyiz kararı neticelene kadar Londra’daki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.