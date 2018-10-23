Uber'in Drone ile Yemek Dağıtım Hizmeti 2021'de Başlayabilir

Uber'in drone'lar kullanılarak gerçekleştirilecek yemek dağıtma hizmetinin 2021'de başlayacağı söyleniyor.

Uber’in drone’lar ile yemek dağıtma hayali artık o kadar da uzak görünmüyor olabilir. Tüm dünyada ulaşım hizmeti veren dev şirket, Wall Street Journal’ın haberine göre 2021 yılı itibariyle drone ile dağıtım yapma hizmetini birçok pazarda kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Plan, Uber’in web sitesinde bir “drone yöneticisi” iş ilanında tanımlanmış. Şu anda yayından kalkmış durumda olan ilana göre şirket “güvenli, yasal, verimli ve ölçeklenebilir uçuş operasyonları” gerçekleştirebilecek bir drone yöneticisi aramakta.

Bahsi geçen drone yöneticisi muhtemelen Uber’in dağıtım drone’larını 2019 itibariyla çalışır hale, 2021 itibarıyla da operasyona hazır hale getirmekle görevli olacaktır. İş ilanında ayrıca UberExpress ibaresine de yer verilmiş; bunun Uber’in drone ile dağıtım yapma hizmetinin kod adı olduğu düşünülüyor. UberExpress, hayata geçirilirse muhtemelen şirketin yemek dağıtım hizmeti UberEats’in bir parçası olacak.

Uber’in web sitesinden kaldırılmış olan iş ilanı, bir şirket sözcüsünün Wall Street Journal’a yaptığı açıklamaya göre şirketin hala çok ilkel bir aşamada olan programını yansıtmıyor. Uber, bir drone ile dağıtım yapma hizmeti sunacaklarından aylardır bahsetmekteydi. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Mayıs ayında yaptığı açıklamada şirketin müşterilere beş dakika gibi kısa bir sürede yemek teslimatı yapacak olan drone’lar geliştirdiğini söylemişti.

Khosrowshahi, yaptığı açıklamada "Uber'in olayı yalnızca otomobiller değil. Uber'in işi taşımacılık olmalı. Şahsi inancıma göre insan ulaşımını çözmenin anahtarı, tüm şehirde uçan hamburgerler olması. Uçan hamburgerlere ihtiyacımız var" demişti. Uber şu anda ABD Ulaşım Bakanlığı tarafından yürütülen bir ticari drone test programında yer almakta ve şirket, Khosrowshahi'ye göre bu program kapsamında yemek dağıtım drone'larını test etmekte.