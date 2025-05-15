Uber, belki de günün en yoğun saatleri diyebileceğimiz işe gidiş çıkış saatlerinde sıklıkla tercih edilebilecek yeni hizmeti 'Route Share'i kullanıma sundu.

Uber, mevcut Uber yolculuklarının maliyetinin çok altında (%50'ye kadar daha az) olmasına rağmen aynı konfor ve rahatlığı sunmayı hedefleyen yeni projesi Route Share'i kullanıma sundu.

Uber bildiğiniz üzere ülkemizde sarı taksi olarak hizmet veriyor olsa da globalde sarı taksinin yanı sıra UberX gibi farklı yolculuk ve konfor seçenekleri de sunuyor. Bugün ise şirket bunlara bir yenisini daha ekliyor.

Route Share nedir ve nasıl çalışıyor?

Route Share, Uber'in günlük yolcular için tasarladığı yeni, bütçe dostu bir yolculuk seçeneği olarak ön plana çıkıyor. Route Share, sabah-akşam işe gidiş saatlerinde, sabit güzergâhlar üzerinden maksimum 3 yolcuyla çalışıyor. Temelde çalışma mantığı tıpkı bir dolmuş gibi ama Uber konforunda.

Her 20 dakikada bir geçen bu Uber aracı, seni yönlendirdiği köşeye yürümeni istiyor. Ardından sadece iki dakika bekliyor. Sonrasında ise rota dışına sapmadan, dijital olarak belirlenmiş hatlarda ilerliyor.

E peki bunun dolmuştan farkı ne?

Dolmuştan farkı ise şu: Dolmuşta rota esnek, duraklar esnek, karar insanda. Route Share’de her şey veriye bağlı. Nereye kaç kişi binecek, nerede inecek vb. konularda karar tamamen sistem tarafından belirleniyor. Bu da insan inisiyatifini azaltıp öngörülebilirliği artırıyor.

Şimdilik 7 ABD eyaleti New York, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Dallas, Boston ve Baltimore'da başlayan bu hizmet, başarılı olduğu takdirde gelecek süreçte farklı bölgelerde de yaygınlaşacak.