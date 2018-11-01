UBER Sürücüleri Eylem Yaptı: Sayın Başkan, Halk UBER İstiyor

UBER sürücüleri, taşımacılık için kullandıkları araçlarla boş araziye "Sn. Başkan halk UBER istiyor." yazarak eylem yaptı.

Yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na gelen UBER araçları, 100'ün üzerinde otomobille ilginç bir eyleme imza attı. Yapılan eylemi drone ile kaydeden sürücüler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaptıkları eylem sonrasında sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) etiketleyerek seslerini duyurmak isteyen UBER sürücüleri, ülkemizdeki faaliyetlerine devam etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde UBER tarafından gelen açıklama, İstanbul Havalimanı içerisinde UBER'in faaliyet göstermek istediği yönündeydi.