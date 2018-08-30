Uber, Uçan Taksi Hizmetinin Başlayacağı 5 Ülkeyi Açıkladı

Yolcu taşımacılığı konusunda getirdiği çözümle pek çok ülkede kullanılan, aynı zamanda da tartışmalara neden olan Uber, uçan taksi hizmetine başlıyor. Firmanın pilot bölge olarak seçtiği 5 ülke açıklandı. Test uçuşlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

Uber, yolcu taşımacılığına dijital bir çözüm getirerek son yılların en hızlı değer kazanan teknoloji şirketlerinden birisi oldu. Ulaşım teknolojileri geliştirmekten vazgeçemeyen şirket, uçan taksi servisi için bir süredir sıkı çalışmalar yürüyor. Dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen araç tasarımları yapan Uber, bu araçlarla hizmet ağını gökyüzüne taşıyabilecek. 2023 yılında tam olarak uçan taksi faaliyetine geçmeyi planlayan Uber’in sunduğu resmi detaylara değiniyoruz.

Uber’in yolcu taşımacılığını da dahil edeceği 5 pilot ülke şu şekilde: Japonya, Fransa, Avustralya, Hindistan ve Brezilya.

Aşağıda Uber'in dikey iniş-kalkış yapabilen hava taksisi konseptini görüyoruz:

Bu ülkelerin 2 milyon fazla nüfusa, geniş alana yayılmış şehir merkezlerine ve yakın havalimanlarına sahip şehirlerinde çalışmalar başladı. Havalimanlarının söz konusu şehir merkezlerine en fazla 1 saat kara yolculuğu mesafesinde olması gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Uber, seçtiği şehirlerin trafiklerini rahatlatmayı hedefliyor. 2023 yılına kadar düzenlenmesi planlanan ücretli deneme uçuşlarının, sonraki dönem için bir rehber niteliği taşıyacağı söyleniyor.

Uber Avustralya’da Melbourne ve Sydney; Fransa’da Paris; Hindistan’da Mumbai, Bangalore ve Delhi; Japonya’da Tokyo; Brezilya’da ise Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirlerindeki hazırlıklara başladı. Uber, Japonya’da halihazırda fazlasıyla ciddiye alınmaya başlanan uçan yolcu taşımacılığı konusunda hükümetin yaptığı çalışmalara dahil olup, 21 şirketle birlikte çalışacak.

Şirketin henüz Türkiye’de tam olarak hizmet vermeyen yemek servis uygulaması Uber Eats, firmanın uçan ulaşımının da bir parçası olacak. Yani yemekler uçan servislerle dağıtılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde yoğun şehir içi trafiğine sahip merkezlerdeki kısa mesafeler için iki tekerlekli taşımacılık yöntemlerini hayata geçireceğini açıklayan Uber, şimdi de gökyüzündeki planlarını açıklamış oldu.