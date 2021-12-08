Ubisoft, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint isimli oyunu için özel NFT'ler oluşturduğunu açıkladı. Ubisoft Quartz isimli bir platform üzerinden yönetilecek NFT'ler, video oyun dünyasında yeni bir sayfa aralayacak gibi görünüyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, kasım ayının başında yaptığı açıklamalarda Blockchain teknolojisine ilgi duyduklarını ve kendi özel NFT'lerini piyasaya sürebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Şirket, o açıklamalarında pek çok şirketle kol kola olduklarından ve bu devasa ekosisteme nasıl katkı sağlayabileceklerini teknik anlamda öğrenmeye çalıştığından bahsetmişti. Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, NFT sektörüne resmen girildiği ilan edildi. Şirket, önümüzdeki günler itibarıyla 2019 yılında yayınladığı Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint isimli oyunu için bazı özel NFT'ler dağıtmaya başlayacak. Bu bağlamda, oluşturulan bazı NFT'ler tüm oyunculara ücretsiz olarak dağıtılacak. Şirkete göre bir AAA oyunda NFT uygulaması, şu an için bir deneyden ibaret. Kesin karar, önümüzdeki dönemlerde verilecek.

NFT yönetimi için özel bir platform kuruldu

Ubisoft, oyunlar için oluşturacağı NFT'lerin satış işlemlerinin yönetilebilmesi için "Quartz" olarak isimlendirdiği yeni bir platform kurdu. Önümüzdeki günlerde beta kapsamında erişime açılacak olacak bu platform, ABD ve Kanada başta olmak üzere Brezilya, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde kullanılabilir olacak.

Kripto para dünyası ile Blockchain teknolojisinin en tartışmalı yanı, enerji tüketiminin yüksek oluşudur. Bu konuyla ilgili de konuşan Ubisoft yetkilileri, Bitcoin ya da Ethereum zincirleri yerine Tezos tercih ettiklerini açıkladılar. Bunun faydalarına da değinen Ubisoft yetkililerine göre Tezos blok zinciri üzerinde yapılacak herhangi bir işlem, 30 saniye süreli bir video izlemek ile aynı enerji tüketim değerine sahip.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint için oluşturulan NFT'ler aslında pek çok oyuncunun bildiği türden karşımıza çıkacak. Şirket, oluşturduğu NFT'leri oyuncuların oyun sırasında kullanabilecekleri kıyafet ve ekipman kaplaması şeklinde dizayn etti. Bu sayede oyuncular, bir yandan karakterlerini özelleştirip, bir yandan da NFT dünyasına giriş yapmış olacaklar.