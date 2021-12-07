Vikipedi'nin kurucu ortaklarından Jimmy Wales, platformun ilk halini NFT olarak satmaya karar verdi. Açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek açık artırmada, Wales'in Vikipedi'yi geliştirirken kullandığı iMac de satılacak.

"Özgür Ansiklopedi" sloganıyla 2001 yılından beri hizmet vermekte olan Vikipedi, NFT işine gireceğini duyurdu. Platformun kurucu ortaklarından Jimmy Wales, Vikipedi'nin ilk halini NFT haline getirip, açık artırma usulü ile satışa çıkaracak. Açık artırmadan kazanılacak paranın bir bölümü hayır kuruluşlarına, bir bölümü ise Jimmy Wales'in üzerinde çalıştığı "WT.Social" isimli sosyal medya platformunun geliştirilmesi için kullanılacak.

Vikipedi kurucusunun NFT projesi, yalnızca sitenin ilk girdisinden ibaret değil. Christies’s Müzayede Evi'nde gerçekleştirilecek açık artırmada, Wales'in Vikipedi'yi geliştirirken kullandığı iMac de satışa çıkarılacak. Yetkililer, açık artırmanın milyon dolarlık bedele ulaşacağını tahmin ediyorlar. Peki, Vikipedi'nin ilk hali nasıldı?

İşte Vikipedi'nin tarihteki ilk paylaşımı

NFT haline getirilerek açık artırmaya çıkarılacak ilk sayfa, yalnızca "Hello World!" ibaresinden oluşuyor. Ancak bu NFT'ye sahip olan kullanıcı, sayfayı değiştirebilecek. 5 dakikalığına geçerli olacak bu değişiklik, süre sonunda yeniden orijinal haline dönecek.

Bu arada, Vikipedi'nin aslında ölü bir projenin yeniden hayata geçirilmiş hali olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Wales aslında, hakemli bir çevrimiçi ansiklopedi kurmaya çalışmıştı. "Nupedia" olarak isimlendirilen bu ansiklopedi, düzenlemelerin onaylanmasının çok uzun sürüyor oluşu nedeniyle istenilen aşamaya gelemedi. Bu aşamada devreye giren Larry Sanger, sayfalarda iş birliği yapabilme düşüncesini ortaya attı. İşte o fikir, Vikipedi'nin doğmasını sağlamış oldu.