Ubisoft'tan Yeni Bir Battle Royale Oyunu Gelebilir

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft’un Battle Royale pastasından pay almak için yepyeni bir oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaya göre şirket, kısa bir süre içerisinde oyunu yayınlayacak.

Günümüzde çevrimiçi oyunlarda en popüler oyun türü 'Battle Royale' olarak adlandırılan tür ve birçok oyun şirketi de bu devasa pastadan payını almak istiyor. Söylentilere göre bu şirketlerden bir tanesi de oyun dünyasının devlerinden Ubisoft.

Ortaya atılan iddialara göre Fransa merkezli oyun şirketi, kod adı 'Prisma Dimensions' olan Battle Royale oyunu Hyper Scape’i oyuncularla kısa bir süre içerisinde buluşturacak. İddianın sahibiyse oyun endüstrisinin güvenilir kaynaklarından bir tanesi olan ve Dr. Disrespect haberimizde de bahsettiğimiz Rod Breslau.

Ubisoft’un yeni Battle Royale oyunu: Hyper Scape

Üstelik iddialar sadece burada da bitmiyor. Oyunun önümüzdeki hafta kapalı beta testine gireceği, oyunun açık betasının ve tam sürümünün de 12 Temmuz tarihinde açılacağı ifade edildi. Oyun; hızlı tempolu, füturistik bir FPS oyunu olarak tanımlanıyor. Hem PC hem de konsollara çıkacak olan oyunun, konsollar için yukarıda belirttiğimiz çıkış tarihinden sonra geleceği iddia ediliyor.

Oyunla ilgili bir diğer iddiaysa oyunun en başından itibaren yayıncılarla birlikte tasarlandığı yönünde. Bu sayede oyun, daha önce hiç görülmemiş bir Twitch entegrasyonuna sahip olacak. Breslau, tıpkı VALORANT ve Apex Legends’ta olduğu gibi Hyper Scape’e de yüzlerce yayıncının, profesyonel oyuncunun ve YouTuber’ın gizli bir şekilde davet edildiğini söyledi.

Oyunun Twitch ile yakın bir ilişki içerisinde geliştirilmesi, hem yayıncılar hem de Twitch izleyicileri için oldukça heyecan verici. Tabii Ubisoft’un Battle Royale piyasasına bu kadar geç girmesi şirket için riskli olsa da bu türe bazı yenilikler getirerek dikkatleri üzerlerine çekebilir.

Güncelleme:

Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda Hyper Scape resmen duyuruldu. Ayrıca paylaşılan tweette oyunun çıkışı için kalan süre de takipçilerle paylaşıldı.