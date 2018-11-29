Vivo Nex S2, Gizemli Kutu Açılış Videosunda Ortaya Çıktı

Vivo'nun yeni amiral gemisi Vivo Nex S2'nin güçlü ve şık bir telefon olacağını zaten biliyoruz. Ancak bu kutu açılış videosu, Vivo'nun beklediğimizden fazlasını hazırladığını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 2018 yılında tanıttığı Vivo Nex ve Vivo Nex S modelleriyle akıllı telefon piyasasına adeta ‘gerçek çerçevesiz ekranlı telefon böyle olur’ dedi. Ancak görünüşe göre şirket, 2019 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Vivo Nex S2 ile piyasaya bir kez daha damgasını vuracak.

Mrwhosetheboss adlı YouTube kanalı, ‘gizemli bir akıllı telefon geldi’ başlıklı bir kutu açılış videosu yayınladı. Video, cihazın istemi ya da modeli ile ilgili herhangi bir bilgi aktarmıyor ancak Vivo Nex S2 olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Bununla birlikte söz konusu cihazın sahip olduğu özellikler, şimdiden heyecanlanmanızı sağlayabilir.

Söz konusu cihazın arkasında Nokia Lumia serisinden aşina olduğumuz yuvarlak bir kamera modülü bulunuyor. Daha da önemlisi buy kamera modülünün içinde birbirinden güçlü üç arka kamera yer alacak. Bu modülün asıl özelliği ise çerçevelerinin RGB LED aydınlatmaya sahip olması. Standart bildirim LED’inden daha havalı olduğu kesin.

Bununla birlikte videoda gösterilen cihazın arkasında ikinci bir ekran olduğu söyleniyor. Bu ekran, ön kamera bulunmayan cihazda üçlü arka kamerayı kullanarak selfie çekebilmemizi sağlıyor. Peki cihazın neden bir ön kamerası yok? Çünkü cihaz, Vivo Nex serisinde olduğu gibi tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip.