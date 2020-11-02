Üç TikTok Fenomeni, Yasağa Karşı Açtığı Davayı Kazandı

ABD'de başı dertten bir türlü kurtulmayan TikTok, ülkede kalmaya devam edecek. Üç TikTok içerik üreticisi tarafından açılan davanın sonucunda TikTok'un ABD'de yasaklanması yönündeki karar engellendi.

Çinli kısa video paylaşma uygulaması TikTok ile ABD arasındaki sular durulmak bilmiyor. ABD Ticaret Bakanlığı, federal bir hâkimin durdurma kararı sonrası TikTok işlemlerinin engellenmesine dair başkanlık emrini aktif bir şekilde savunacaklarını dile getirdi.

Peki, Ticaret Bakanlığı ile federal bir hâkimi karşı karşıya getiren şey ne olmuştu? ABD'li Bölge Hâkimi Wendy Beetlestone, cuma günü aldığı bir kararla Ticaret Bakanlığı'nın TikTok'u ülkede yasaklama kararını engellemişti. Ticaret Bakanlığı, 12 Kasım'da TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesini engelleyecek bir karar varmıştı.

TikTok, ABD'de kalmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, mahkeme emrine uyacağını ancak başkanlık emrini de aktif bir şekilde savunmakta kararlı olduğunu ifade etti. Hâkim Beetlestone, bakanlığa yönelik açıklamasında, TikTok'un ABD içerisindeki veri barındırma, içerik teslim servisleri ya da uygulamayla ilgili diğer teknik işlemleri yasaklamaması yönünde uyarılarda bulundu.

Bildiğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li kullanıcıların verilerini Çin hükûmetiyle paylaştığını iddia etmiş ancak TikTok bu iddiaları yalanlamıştı. TikTok, ABD'deki faaliyetlerine devam edebilmek için ABD operasyonlarını ABD'li bir şirkete devretmek zorunda kalmıştı. Şu an TikTok ile Oracle ve Walmart Inc. arasındaki anlaşmanın sonuna gelindiğine dair söylentiler bulunuyor.

Cuma günü görülen mahkemede Beetlestone, aldığı kararda "Hükûmetin, TikTok uygulamasının ulusal bir tehdit olduğu yönündeki tanımlamalarının farazi bir şekilde dile getirildiğini" söyledi. Ayrıca TikTok'un App Store ve Google Play Store'dan da engellenmesi için girişimlerde bulunulmuştu. Üç TikTok içerik üreticisi tarafından mahkemeye taşınan bu olayda Beetlestone'un kararı, uygulamanın uygulama mağazalarından kaldırılmasını da engellemiş oldu.