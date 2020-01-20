Yerli Uçak Bileti Arama Motoru RotaRadar Yurt Dışına Çıkıyor

Türkiye’de kurulan ve giderek büyüyen projeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yerli uçak bileti arama motoru olan RotaRadar, hızlı yükselişini ABD ve İngiltere pazarlarına giriş yaparak sürdürmeye devam edecek. Böylece bir yerli girişim daha yurt dışında iş yapmaya başlayacak.

Uluslararası seyahat acenteleri ile işbirliği yapan RotaRadar, dünya üzerindeki tüm uçuş rotaları için gerçek zamanlı uçak bileti fiyatlarını listeleyen servislerden. Ücretsiz olarak hizmet veren servis, aynı zamanda bu alanda yapılan ilk yerli girişim. Bir nevi uçak biletlerinin Akakçe ya da Cimri’si diyebiliriz.

Şirketin büyüme hedefleri ise 2020 ile birlikte İngiltere ve ABD pazarlarını kapsıyor. Bir bakıma İngilizler ve ABD’liler, yerli girişimleden olan RotaRadar’ı kullanarak uçak bileti satın alabilecekler.

Rota Radar kurucu ortağı Kemal Aşkın, kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve stratejilerini bu eksende geliştirdiklerini söyledi. Şirketin global büyüme hedeflerinin olduğunu söyleyen Aşkın, 2020’de tüm dünyaya açılmak için ilk adımı atacaklarını belirtti.

2019’da ziyaretçi sayısını 4 kat artıran RotaRadar, 100 bin tekil kullanıcıya ve 30 bini aşkın üyeye ulaştı. Bu artış ile birlikte yurt dışındaki kullanıcıların da taleplerini karşılamak üzere planlar yapıldı ve uluslararası acenteler ile anlaşıldı. RotaRadar’ın şimdiki amacı ise İspanyolca ve Arapça gibi dillerde de hizmet vererek LATAM, MENA, APAC gibi önemli bölgelerde bulunan ülkelere giriş yapmak.