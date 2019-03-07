Havada 241 km/s Hız Yapabilen Uçan Motosiklet: Speeder

California, ABD merkezli girişim Jetpack Aviation (JPA)’ın uçan motosikleti Speeder yakında göklerde yerini alacak.

Jetpack Aviation’u daha çok jetpacklerinden tanıyoruz. İnsanın içindeki Iron Man’a seslenen firmanın becerileri bu kostümlerle kısıtlı kalmıyor.

Havacılık şirketinin geliştirmekte olduğu bir uçan otomobili zaten var. Görünüşe göre jet motorları hakkında büyük bilgiye sahip olan firma, bu bilgiyi motosiklet imalatında da kullanmaya karar verdi.

Speeder adlı bu güzel motor, 22 dakikaya kadar uçuş süresine sahip ve havadaki hızı saatte 241 km/s’i buluyor. 10,000 dolar depozito ödeyebilecek herkes şu anda bu araç için ön sipariş verebiliyor.

Dört turbojet motora sahip olan araç, 113 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Aracın uçuş süresi yüksekliğe ve motorun yüküne göre değişiyor.

Araç kerosen, JetA ya da dizel yakıt seçeneklerinden biriyle geliyor. Firma, motorun 15,000 feet yüksekliğe çıkabildiğini söylüyor. (O yükseklikte oksijene ihtiyacınız olacağını unutmayın. Motorla beraber oksijen tüpü vermiyorlar.)

JPA, ilk aşamada bu araçtan 20 adet üretecek. Aracın ticari/askeri versiyonunda kendi kendini sürebilme özelliği ve beşinci bir turbo jet bulunacak. Aracın dört motorlu ve 20 adet üretilecek olan ‘rekreasyonel’ versiyonu 380 bin dolara satılacak.

JPA, her satın alınan araçla beraber bir de kıyafet ve kasket veriyor. Yani bu açıdan bakınca kıyafetten birkaç bin lira kar ediyorsunuz. Uçan motosikletlerin ticari olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ise kesin değil.