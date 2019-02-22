Ücretli Poşet Uygulaması Sonuç Verdi: Poşet Kullanımı Azaldı

Bu yılın başında uygulamaya başlanan ücretli poşet uygulaması, nihayet olumlu sonuçlar vermeye başladı.

2019'un başında uygulanmaya başlanan ücretli plastik poşet uygulaması sonuç vermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek" diyerek, plastik poşetlerin ücretli olmasının önemine vurgu yaptı.

Plastik poşet konusunda önemli noktalara değinen Murat Kurum, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın kurmuş olduğu seçim çadırını ziyaret ederek çevrede bulunan vatandaşlara bez torba dağıttı ve sözlerine devam etti: "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Tüm bunlara ek olarak Murat Kurum, ücretli poşet uygulamasının 2023 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Sıfır Atık" projesiyle ortak yürütüleceğini de belirtti. Murat Kurum, çevrecilik anlamında yeni bir uygulamanın da 2021'de yürürlüğe gireceğini belirterek, "2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız" dedi.

Bahsi geçen bu uygulama oldukça faydalı olabilir. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilebilir hem de geri dönüşüm adına güzel bir hamle yapılmış olur. Murat Kurum, geri dönüşüm uygulamasıyla birlikte yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüldüğünü de belirtti.