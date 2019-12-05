Konami, Oynaması Ücretsiz eFootball PES 2020 Lite'ı Duyurdu

Konami, popüler futbol oyunu eFootball PES 2020'nin oynaması ücretsiz 'Lite' versiyonunu resmi olarak duyurdu. eFootball PES 2020 Lite önümüzdeki hafta tüm platformlara gelecek.

Pro Evolution Soccer serisinden hayranlarını sevindirecek haber geldi. Konami, eylül ayında piyasaya sürdüğü eFootball 2020'nin oynaması tamamen ücretsiz olan Lite sürümünün PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a geleceğini açıkladı. eFootball PES 2020 Lite önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Şu anda eFootball PES 2020 Lite sürümünün hangi özelliklerle geleceği bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl PES 2019 Lite, myClub moduna sınırsız erişim imkanı sağlayarak, oyunculara David Beckham, Diego Maradona ve Gabriel Batistuta gibi efsanelerle oynama şansı veriyordu. Ayrıca ücretsiz versiyona ilk kez eklenen EDIT moduyla oyuncular, diğer oyuncular tarafından yapılan düzenleme verilerini kolayca içe aktarabiliyor, takımları, oyuncuları, formaları ve stadyumları özelleştirebiliyorlardı.

eFootball PES 2020 Lite'ın yine ücretsiz modlarla futbolseverlerin karşısına çıkması bekleniyor. Popüler futbol serisinin Lite versiyonları mikro ödeme sistemine sahip ve Konami muhtemelen yeni oyunda da satın alma seçenekleri sunacak. Sonuçta oyun ücretsiz olarak sunuluyor ve Konami yine oyunculardan para kazanmaya çalışacaktır.

Şimdilik Konami'nin sosyal medya hesaplarından yeni yıl sürprizi olarak yaptığı duyurunun dışında bir detay yok. Ancak yeni ücretsiz versiyondan yeni fragmanın ve oyunun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması an meselesi.