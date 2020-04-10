Ücretsiz Maskeler, TC Kimlik ile Eczanelerden Alınabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Parayla maske satışı kesinlikle yasak” açıklamasının ardından maskelerin nasıl temin edileceği kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün, ücretsiz maske dağıtımının PTT’nin yanı sıra eczaneler aracılığıyla da gerçekleştireceği bildirildi.

Türkiye’de 42 binden fazla kişiye enfekte olan ve 908 insanı hayattan koparan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, diğer yerlerde olduğu gibi ülkemizde de maskelere olan talebi inanılmaz bir şekilde artırdı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde, ePttAVM üzerinden başvuru yapan vatandaşlara her hafta 5 maskenin ücretsiz olarak dağıtılması kararlaştırılmıştı, ancak yoğun ilgi nedeniyle ücretsiz maske başvuruları e-Devlet’e kaydırılmıştı. Bununla birlikte PTT'nin elindeki mevcut personel sayısının, bu dağıtımlara nasıl yetişebileceği büyük bir soru işareti olmuştu.

Eczanelerin de ücretsiz maske dağıtımı yapmasına karar verildi

Bu konuda belirsizlik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan’dan, parayla maske satışının kesinlikle yapılmayacağı ve maskelerin ücretsiz verileceği açıklaması gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, PTT üzerindeki ağır dağıtım yükünü hafifletmek amacıyla ücretsiz maske dağıtımının eczaneler vasıtasıyla yapılması konusunda Türk Eczacılar Birliği ile anlaşmaya vardı.

Peki, eczaneler kanalıyla yapılacak dağıtım nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşların telefonlarına bir mesaj gönderecek. Vatandaşlar, mesajdaki kodu eczaneye bildirerek ücretsiz maskelerini alabilecek. Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği arasındaki anlaşmaya göre vatandaşlar, eczanelerden 10 günde bir 5 maske alabilecek.

Vatandaşlar, telefonlarına gelen kodu eczaneye göstererek ücretsiz maske alabilecek

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maskelerin sadece İstanbul değil, Türkiye'deki tüm eczanelerden dağıtılacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu tarafından yapılan açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi.

Söz konusu uygulama İstanbul ve Ankara’da bugün başladı. Uygulamanın tüm Türkiye'de ne zaman başlayacağı ise şu an için bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.