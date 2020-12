Tasarımcı Olmak İsteyenlere En İyi Ücretsiz Udemy Kursları

İster dijital ister somut olsun günlük hayatta kullandığımız her ürün bir tasarımsal sürecin ardından ortaya çıkıyor. Durum böyle olunca özellikle tasarımcılık gittikçe değerlenerek varlığını sürdürüyor. Eğer sizde tasarımcı olmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, tasarımcı olmak isteyenler için ücretsiz Udemy kursları listemize yakından bir göz atabilirsiniz.

Her zaman önemini ve geçerliliğini koruyan tasarımcılık mesleği, özellikle çoğu iş alanının dijitalleşmesi ile farklı bir noktaya evrildi ve daha önemli bir hâle geldi. Bugün oynadığımız oyunlar, izlediğimiz filmler/diziler, kullandığımız ürünler, ziyaret ettiğimiz web siteleri ve daha birçok şey bir tasarımın sonucunda ortaya çıkıyor.

Durum böyle olunca özellikle dijital tasarımcılık oldukça önemli bir meslek grubu hâline geliyor. Peki nasıl tasarımcı olunur? Bunun için gerekli başlangıç adımlarını atmanıza yardımcı olabilecek pek çok ücretsiz Udemy kursları bulunuyor. Gelin tasarımcı olmak isteyenlere özel en iyi ücretsiz Udemy kursları listemize yakından bir göz atalım.

Tasarımcı olmak isteyenlere ücretsiz Udemy kursları:

Yeni Başlayanlar İçin Adobe Photoshop Temel Tasarım Eğitimi - Fatih Gök

Sıfırdan İleri Düzeye AutoCAD 2019 Eğitimi - Yiğitcan Damgacıoğlu

SolidWorks 3 Boyutlu Çizim Uygulamaları - Fatih Kuzgun

Kolay ve Hızlı After Effects CC Öğrenin - Mustafa Hikmet Aydıngüler

Kolay ve Hızlı Illustrator CC Öğrenin - Mustafa Hikmet Aydıngüler

Oyun Modeli Tasarlama - Anima Okul

Blender Animasyon Temelleri - Murat Eğretli

Sketch ile Arayüz Tasarımına Giriş (UI Dersleri) - Ramazan Yıldız

Uzmanından Ücretsiz Wordpress Eğitimi - Sadri Ercan

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 70.903

Video içerik süresi: 1 saat 48 dakika

Tasarımcılık denildiğinde genel olarak ilk akla gelen fotoğraf ve grafik tasarımcılığı oluyor. Fotoğraf manipülasyonu yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz en iyi programların başında ise şüphesiz Adobe Photoshop var. Eğer tasarımcı olmak istiyorsanız adeta bir uzantınız hâline gelecek olan Photoshop’u eksiksiz öğrenmeniz gerekiyor.

Eğer daha önce Photoshop deneyiminiz olmadıysa, bu kurs sayesinde Photoshop’a giriş yapabilir ve sık kullanılan tasarım araçlarını yakından tanıyabilirsiniz. Ayrıca temel çizim araçlarından da bahseden bu kurs sayesinde, Photoshop üzerinden görsel tasarım alanına güzel bir giriş yapabilirsiniz.

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 22.758

Video içerik süresi: 5 saat 44 dakika

AutoCAD’i daha çok mühendisler ve mimarlar kullanır gibi genel bir algı olsa da AutoCAD, bilgisayar destekli tasarım yapmak isteyen herkesin öğrenebileceği bir program. Özellikle işin teknik yönüne odaklanmak ve genellikle endüstriyel tasarımlar yapmak istiyorsanız, AutoCAD sizin için vazgeçilmez olacaktır.

Daha önce hiç AutoCAD deneyimi olmayan kişilere özel hazırlanan bu kurs ile teknik tasarım dünyasına ilk adımları rahatlıkla atabilirsiniz. Ayrıca sadece giriş yapmakla kalmayan bu kurs belirli bir düzeye ve kendi kompleks tasarımlarınızı yapmayı öğrenene kadar devam ediyor.

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 13.557

Video içerik süresi: 3 saat 25 dakika

Bildiğiniz üzere üç boyutlu yazıcıların yaygınlaşması ile beraber üç boyutlu çizim ve tasarım da bir hâyli önemli bir hâle geldi. Üç boyutlu tasarım ve çizim yapabileceğiniz en yaygın uygulamalardan biri de SolidWorks olarak karşımıza çıkıyor. Eğer teknik katı modeller tasarlamak ve bu tasarımları hayata geçirmek istiyorsanız bu kurs tam da ihtiyacınız olan gerekli adımları atmanıza yardımcı olacaktır.

SolidWorks programını bir kere öğrendikten sonra yönelebileceğiniz alanlar oldukça geniş. SolidWorks sayesinde mimari tasarımlardan, makine tasarımlarına, maket tasarımlarına ve aklınıza gelebilecek daha birçok alanda üç boyutlu tasarım gerçekleştirebilirsiniz.

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 13.047

Video içerik süresi: 4 saat 50 dakika

Dijital tasarımın olmazsa olmazlarından biri de yeşil perde kullanımı ve animasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil perde kullanımı ve animasyon oluşturma; her türlü medya sektöründe sıklıkla kullanılıyor. Özellikle videolar üzerinde manipülasyon yapma ve dijital efektler ekleme, hemen hemen izlediğimiz her şeyde karşımıza çıkıyor.

Bu efektlerin birçoğu ise Adobe After Effects programı sayesinde yapılıyor. Eğer video tasarım yönünde ilerlemek istiyorsanız After Effects mutlaka öğrenmeniz gereken bir program olacaktır. Bu ücretsiz kurs ile After Effects’e giriş yapıp video manipülasyonu, yeşil perde kullanımı, hareketli grafikler üretme gibi birçok tasarım yöntemini öğrenebilirsiniz.

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 22.694

Video içerik süresi: 1 saat 29 dakika

Eğer grafik tasarım alanına ve özellikle çizgi tasarımlar yapmaya ilgi duyuyorsanız, Adobe Illustrator adeta eliniz ayağınız olacak bir program. Hem iki boyutlu hem de üç boyutlu çizim yapmayı öğrenebileceğiniz bu kurs, baştan sona Illustrator programında işinize yarayacak tüm tasarım araçlarını da öğrencilere tanıtıyor.

Özellikle vektör çizim yapma ve hâlihazırda çekilmiş fotoğrafları çizgi tasarım hâline getirme işlerinde kullanılan Illustrator üzerinde uzun vakit harcamanız gereken bir program. Her ne kadar kurs içeriği kısa olsa da kursta sadece tasarım araçlarını nasıl kullanacağınız gösteriliyor. Bu araçları düzgün kullanabilmek için öğrendikleriniz üzerinde pratik yapmanız önemli olacaktır.

Puanı: 4,6

Öğrenci sayısı: 12.683

Video içerik süresi: 3 saat 57 dakika

Bugün oynadığımız oyunların hepsi aslında birer tasarımsal başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. Oyunlarda görmediğimiz veya görüp umursamadığımız en ufak nesne bile uzun saatler süren tasarımsal sürecin bir ürünü oluyor. Oyunlardaki modellerin nasıl tasarlandığını merak ediyor ve siz de bu alana adım atmak istiyorsanız, Oyun Modeli Tasarlama kursu tam size göre olacaktır.

Oyunlardaki karakterler, silahlar, zırhlar ve aklınıza gelebilecek sayısız nesne belli başlı programlar sayesinde tasarlanıyor. Bu kursta bu tasarım programlarından Autodesk Maya, ZBrush ve Substance Painter olmak üzere üç tanesi seçilmiş ve bu programlarda oyun modeli tasarlamanın temelleri anlatılıyor.

Puanı: 4,1

Öğrenci sayısı: 11,494

Video içerik süresi: 2 saat 11 dakika

Açık kaynaklı ve ücretsiz en büyük üç boyutlu modelleme programlarından biri olan Blender, özellikle oyun geliştiricileri tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Oyunlarda gördüğümüz birçok animasyon ve üç boyutlu tasarım Blender sayesinde tasarlanıyor. Eğer oyun tasarımı alanına yoğunlaşmak istiyorsanız, Blender öğrenmeniz gereken tasarım programlarının başında gelecektir.

Üç boyutlu çizimler yapabileceğiniz ve bu çizimleri animasyonlar olarak hayata geçirebileceğiniz Blender oldukça karmaşık bir program olarak görünse de Blender Animasyon Temelleri kursu sayesinde programa güzel ve basit bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu kurs sayesinde animasyon oluşturmanın temellerini öğrenebilir ve öğrendiklerinizi örneklerle uygulayabilirsiniz.

Puanı: 4,6

Öğrenci sayısı: 12.676

Video içerik süresi: 2 saat 22 dakika

Diğer birçok şey gibi günlük olarak kullandığımız uygulamalar, siteler ve benzeri programlar da belirli bir tasarımsal sürecin ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir uygulamanın arayüzü, kullanıcının direkt olarak etkileşime geçtiği en önemli noktasıdır. Bu arayüzler ise kodlanmaya başlamadan önce görsel olarak tasarlanıyor.

Sketch ise bu arayüz tasarımlarını yapabileceğiniz ve daha birçok grafik tasarım işlerinizi halledebileceğiniz gözde yazılımlardan bir tanesi. Bu kurs sayesinde Sketch programının tasarım araçlarına hakim olmayı öğrenebilir ve çeşitli tasarım türlerinin nasıl yapıldığına dair örnekleri gözlemleyebilirsiniz.

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 77.239

Video içerik süresi: 7 saat 18 dakika

Ücretsiz Udemy kursları listemizin ve Udemy’nin en uzun ve en çok ilgi gören web tasarım derslerinden biri de Sadri Ercan tarafından verilen Wordpress eğitimi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde iyice popüler olan Wordpress, kodlama yapmaya gerek kalmadan web sitesi tasarlama araçlarını sizlere sunuyor.

İster kurumsal, ister bireysel olsun bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız, Wordpress tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak tasarım araçlarını size sunacaktır. İçerisinde birçok tasarım aracı ve seçeneği olan Wordpress ilk başta oldukça karmaşık görünse de bu kurs sayesinde adım adım ileri düzey Wordpress kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Tasarımcı olmak isteyenler için ücretsiz Udemy kursları sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Eğer siz de tasarımcı olmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, listede bulunan kurslar yönelmek istediğiniz alana göre ilk adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Sizler de hâlihazırda üye olduğunuz Udemy tasarım kurslarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.