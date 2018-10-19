Ucu Bütün İnsanlığa Dokunan Araştırmanın Sonucu Yayınlandı

Omurgasız canlı popülasyonuna ilişkin dramatik derecede sonuçlar veren bir dizi araştırma, muhtemelen bugüne kadar okuduğunuz en rahatsız edici bilimsel sonuçları verdi. Araştırmacılara göre, yeryüzündeki yaşam zincirinin önemli bir parçası olan böceklerin sayısında çok ciddi oranda azalma var. Peki bu düşüşün nedeni ne?

Böcekler, omurgasız küçük canlılar, dünyadaki yaşamın en önemli dişlilerinden birisi olarak görev yapıyorlar. Belki evinizdeki ya da sokağınızdaki bu canlılardan rahatsız olabilirsiniz, ancak onlar yoksa biz de yokuz. Şimdi sıkı durun; çünkü onlar, bugüne değin hiç görülmemiş hızlarda yok oluyorlar.

Porto Riko’nun henüz insanlar tarafından tahrip edilmeyen bölgelerinde yapılan son araştırmalar, böcek nüfusunun önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Hatta böceklerle beslenen canlı sayısında da yüksek oranda düşüş var. Canlıların ölümleri anlık olarak gözlenmese de aniden ortadan kaybolmuş gibiler.

2014 yılında yapılan benzer bir araştırmanın sonuçlarına göre, dünya çapındaki böcek ve arı gibi omurgasız canlıların nüfusunun 35 yıl içinde %45 oranında azaldığı ortaya çıkmıştı. Araştırmalar, özellikle Avrupa gibi insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki kritik düşüşe dikkat çekiyorlar. 2017 yılında yapılan bir diğer araştırmaya göre, Avrupa’daki böcek ve omurgasız popülasyonundaki azalma oranı ise 10 yılda %76’yı buldu. Bu rakamlar gerçekten de ürkütücü.

Amerika kıtasında da benzer bir durum var. Özellikle Porto Riko’daki son araştırmaya ilişkin yapılan açıklamalardan en çarpıcı olanı, Connecticut Üniversitesi araştırmacılarından David Wagner tarafından yapıldı. Wagner, “Bu hayatımda okuduğum en rahatsız edici makale oldu. Etkisi pek çok ekosistemde rahatlıkla gözlemlenebilir.” dedi.

Verilerin toplandığı araştırmalar on yıllardır sürüyor, görevli bilim insanları 40 yılı aşkın süredir popülasyon takibini yakından yürütüyorlar. 1977 ila 2013 yılları arasında çoğu bölgedeki böcekle beslenen kurbağa ve kuş gibi canlıların yakalanma oranları, neredeyse 60 kat azalmış durumda. Bilim insanları, daha çok kuş ve kurbağa yakaladıklarını söyleyip, bunu da azalan böcek sayısına bağlıyorlar.

Böceklerin iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkta bıraktıkları yumurtaların kimyasal yapısı bozuluyor. Yavrular, daha doğmadan öldükleri için azalma hızı katlanarak artıyor. İnsanlar olarak, henüz böcekleri geri getirmek için herhangi geçerli bir yöntem bulmuş değiliz.

Peki böcekler yok olursa ne olur?

Gezegenimizdeki bitkilerin %35’i üremek için arı gibi böceklere ihtiyaç duyuyorlar. Böceklerin üzerlerine yapışan polenler, bitkilerin daha geniş alana yayılmasını sağlıyor.

Ayrıca bu böcekler arasında, ayrıştırıcı rol üstlenenler de var. Eğer onların soyunda azalma miktarı artarsa, doğal çürüme süreleri uzayacak. Doğaya bırakılan atıkların yok edilme süreleri de artış gösterecek. Dünya, günden güne her tarafı çöplerle ve cesetlerle dolu olan bir yer olacak.

Böceklerin ya da eklem bacaklıların yok olması, üyesi oldukları besin zincirine de zarar veriyor. Onların tükettikleri besinleri sağlayan canlıların sayısı artıyor, diğer taraftan böceklerle beslenen canlıların sayısı da azalıyor. Bu durum, araştırmacılara göre dünyanın akciğeri konumundaki tropik kuşak ormanları için çok büyük tehlike yaratıyor.

İnsanların, böcek popülasyonundaki azalma durumundan, düşünülenden daha çabuk etkileneceği söyleniyor.