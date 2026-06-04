KVKK, popüler eğitim platformu Udemy'nin veri ihlali yaşadığını açıkladı. Saldırıdan 12 bin kişinin etkilendiği ve kişisel verilere erişim sağlandığı bildirildi.

Siber saldırılar ve veri ihlalleri, tamamen dijitalleşen dünyadaki en büyük problemlerden biri konumunda. Maalesef ülkemizde de sık sık bu tarz olayların yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bu tarz yeni bir açıklama geldi.

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KVKK tarafından yapılan açıklamada, aklınıza gelebilecek her alandan eğitimlerin yer aldığı bir platform olan Udemy için bir veri ihlali bildirimi geçildi. Şirketin geçtiğimiz aylarda bir veri ihlali yaşadığı ifade edildi.

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12 bin kişi etkilendi, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilere erişim sağlandı

KVKK’ye Udemy tarafından iletilen bilgilere göre olay, 17 Nisan 2026 ila 18 Nisan 2026 tarihlerinde yaşandı ve 27 Mayıs 2026’da fark edildi. Veri ihlalinin veri sorumlusu bir çalışanın hesabına karşı bir sesli oltalama saldırısı yoluyla gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırganların bu kısa süre boyunca kişisel verilere erişebildiği aktarıldı. Erişilen veriler arasında isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri gibi yer alırken 12 bin civarı insanın ihlalden etkilendiği ifade edildi. İncelemelerin devam ettiği de açıklamalar arasında yer aldı.