Steam'in dolara geçmesinin ardından TL ile hizmet vermesiyle oyuncuların gözünü çevirdiği Epic Games, merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı. Kampanya kapsamında birçok oyuna indirimli ulaşabileceksiniz.

Steam’in ülkemizde dolara geçişiyle birlikte oyunseverler alternatif mağazalara yönelmeye başladı. Tabii ki bu durumda en çok tercih edilen, sık sık kampanyaları ve ücretsiz oyunlarıyla yüzümüzü güldüren Epic Games Store’du. Dev platform, bugün büyük merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı.

Epic Games Store’un "Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, 28 Kasım TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimler kapsamında kullanıcılara belli şartları karşılayan oyunlarda %33'lük indirimler sunulacak. %33'lük kuponun detaylarına ve kuponun oyunlarda nasıl fiyat değişiklikleri yapacağına dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm kampanyaya ulaşmanızı sağlayacak linki de en sona ekledim.

Epic Games, Black Friday indirimlerinde 200 TL üstündeki oyunlarda sepette %33'lük indirim var

Epic Games, bu yılki Muhteşem Cuma indiriminde kullanıcılarına %33 indirim sağlayan bir kupon veriyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, fiyatı 199,99 TL ve üzeri olan tüm satın alımlarda geçerli olacak. Yani 200 TL üzerindeki bir oyunu aldığınızda, 28 Kasım'a kadar sepette %33'lük bir indirim göreceksiniz.

%33'lük kupon, platformda bir satın alım yapan veya ücretsiz oyun alan tüm kullanıcılara otomatik olarak verilecek. Her bir satın alımda %33'lük indirim kullanılabilecek. Yani şartları karşılayan tüm 200 TL üzeri oyunlar bir hafta indirimli olacak. Ön siparişlerde geçerli olmayacağını da belirtelim.

Buna ek olarak hâlihazırda indirim oyunlara da %33'lük kupon uygulanacak. Yani bir oyunda %10 indirim var diyelim. Sepette bunun üstüne bir de %33'lük indirim eklenecek. Tüm detaylar için buraya göz atabilirsiniz. Son olarak her uygun satın alımda geri kazanım sağlayan Epic Ödülleri de 28 Kasım'a kadar %10'a yükseltildi.

Epic Games Black Friday indirimlerinde kaçırmamanız gereken bazı oyunlar

Hâlihazırda indirimli olup üstüne %33 daha indirim uygulayıp alabileceğiniz oyunlar:

Kampanya kapsamındaki tüm oyunlar çin buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

PlayStation'daki Black Friday indirimleri için: