Steam’in ülkemizde dolara geçişiyle birlikte oyunseverler alternatif mağazalara yönelmeye başladı. Tabii ki bu durumda en çok tercih edilen, sık sık kampanyaları ve ücretsiz oyunlarıyla yüzümüzü güldüren Epic Games Store’du. Dev platform, bugün büyük merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı.
Epic Games Store’un "Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, 28 Kasım TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimler kapsamında kullanıcılara belli şartları karşılayan oyunlarda %33'lük indirimler sunulacak. %33'lük kuponun detaylarına ve kuponun oyunlarda nasıl fiyat değişiklikleri yapacağına dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm kampanyaya ulaşmanızı sağlayacak linki de en sona ekledim.
Epic Games, Black Friday indirimlerinde 200 TL üstündeki oyunlarda sepette %33'lük indirim var
Epic Games, bu yılki Muhteşem Cuma indiriminde kullanıcılarına %33 indirim sağlayan bir kupon veriyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, fiyatı 199,99 TL ve üzeri olan tüm satın alımlarda geçerli olacak. Yani 200 TL üzerindeki bir oyunu aldığınızda, 28 Kasım'a kadar sepette %33'lük bir indirim göreceksiniz.
%33'lük kupon, platformda bir satın alım yapan veya ücretsiz oyun alan tüm kullanıcılara otomatik olarak verilecek. Her bir satın alımda %33'lük indirim kullanılabilecek. Yani şartları karşılayan tüm 200 TL üzeri oyunlar bir hafta indirimli olacak. Ön siparişlerde geçerli olmayacağını da belirtelim.
Buna ek olarak hâlihazırda indirim oyunlara da %33'lük kupon uygulanacak. Yani bir oyunda %10 indirim var diyelim. Sepette bunun üstüne bir de %33'lük indirim eklenecek. Tüm detaylar için buraya göz atabilirsiniz. Son olarak her uygun satın alımda geri kazanım sağlayan Epic Ödülleri de 28 Kasım'a kadar %10'a yükseltildi.
Epic Games Black Friday indirimlerinde kaçırmamanız gereken bazı oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Sepette %33 indirimli fiyatı
|Alan Wake 2
|912 TL
|611,04 TL
|EA Sports FC 24
|1.199 TL
|803,99 TL
|Dead Island 2
|429 TL
|141,57 TL
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|770,50 TL
|Payday 3
|499 TL
|334,33 TL
|Ghostrunner 2
|679,99 TL
|445,59 TL
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|803,33 TL
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|803,33 TL
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|736,33 TL
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|568,83 TL
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|401,99 TL
|Cities Skylines
|280 TL
|187,60 TL
|GTA V
|551,25 TL
|369,34 TL
|Rainbow Six Siege
|229 TL
|153,43 TL
|The Lord of the Rings: Return to Moria
|309 TL
|207,03 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|736,33 TL
|Death Stranding Director's Cut
|329 TL
|220,43 TL
Hâlihazırda indirimli olup üstüne %33 daha indirim uygulayıp alabileceğiniz oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi
|1.049 TL
|491,98 TL (%30+%33)
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|267,66 TL (%50+%33)
|The Crew Motorfest Gold Edition
|1.699 TL
|682,99 TL (%40+%33)
|Far Cry 6 Deluxe Sürüm
|939 TL
|157,28 TL (%75+%33)
|Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition
|999 TL
|535,46 TL (%20+%33)
|Sonic Frontiers
|1.499 TL
|602,59 TL (%40+%33)
|Assassin's Creed Valhalla ve Immortal Fenyx Rising Paketi
|1.299 TL
|522,19 TL (%40+%33)
|Riders Republic Complete Edition
|1.699 TL
|569,16 TL (%50+%33)
Kampanya kapsamındaki tüm oyunlar çin buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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