Oyuncuların Son Kalelerinden Olan Epic Games, Black Friday İndirimlerini Başlattı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

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Steam'in dolara geçmesinin ardından TL ile hizmet vermesiyle oyuncuların gözünü çevirdiği Epic Games, merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı. Kampanya kapsamında birçok oyuna indirimli ulaşabileceksiniz.

Steam’in ülkemizde dolara geçişiyle birlikte oyunseverler alternatif mağazalara yönelmeye başladı. Tabii ki bu durumda en çok tercih edilen, sık sık kampanyaları ve ücretsiz oyunlarıyla yüzümüzü güldüren Epic Games Store’du. Dev platform, bugün büyük merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı.

Epic Games Store’un "Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, 28 Kasım TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimler kapsamında kullanıcılara belli şartları karşılayan oyunlarda %33'lük indirimler sunulacak. %33'lük kuponun detaylarına ve kuponun oyunlarda nasıl fiyat değişiklikleri yapacağına dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm kampanyaya ulaşmanızı sağlayacak linki de en sona ekledim.

Epic Games, Black Friday indirimlerinde 200 TL üstündeki oyunlarda sepette %33'lük indirim var

Epic Games, bu yılki Muhteşem Cuma indiriminde kullanıcılarına %33 indirim sağlayan bir kupon veriyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, fiyatı 199,99 TL ve üzeri olan tüm satın alımlarda geçerli olacak. Yani 200 TL üzerindeki bir oyunu aldığınızda, 28 Kasım'a kadar sepette %33'lük bir indirim göreceksiniz.

%33'lük kupon, platformda bir satın alım yapan veya ücretsiz oyun alan tüm kullanıcılara otomatik olarak verilecek. Her bir satın alımda %33'lük indirim kullanılabilecek. Yani şartları karşılayan tüm 200 TL üzeri oyunlar bir hafta indirimli olacak. Ön siparişlerde geçerli olmayacağını da belirtelim.

Buna ek olarak hâlihazırda indirim oyunlara da %33'lük kupon uygulanacak. Yani bir oyunda %10 indirim var diyelim. Sepette bunun üstüne bir de %33'lük indirim eklenecek. Tüm detaylar için buraya göz atabilirsiniz. Son olarak her uygun satın alımda geri kazanım sağlayan Epic Ödülleri de 28 Kasım'a kadar %10'a yükseltildi.

Epic Games Black Friday indirimlerinde kaçırmamanız gereken bazı oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Sepette %33 indirimli fiyatı
Alan Wake 2 912 TL 611,04 TL 
EA Sports FC 24 1.199 TL 803,99 TL
Dead Island 2 429 TL 141,57 TL
Red Dead Redemption 2 1.150 TL 770,50 TL
Payday 3 499 TL 334,33 TL
Ghostrunner 2 679,99 TL 445,59 TL
Football Manager 2024 1.199 TL 803,33 TL
Mortal Kombat 1 1.199 TL 803,33 TL
Hogwarts Legacy 1.099 TL 736,33 TL
Assassin's Creed Mirage  849 TL 568,83 TL
Battlefield 2042 599,99 TL 401,99 TL
Cities Skylines  280 TL 187,60 TL
GTA V 551,25 TL 369,34 TL
Rainbow Six Siege 229 TL 153,43 TL
The Lord of the Rings: Return to Moria 309 TL 207,03 TL
Marvel's Spider-Man Remastered  1.099 TL 736,33 TL
Death Stranding Director's Cut 329 TL 220,43 TL

Hâlihazırda indirimli olup üstüne %33 daha indirim uygulayıp alabileceğiniz oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi 1.049 TL 491,98 TL (%30+%33)
Cyberpunk 2077  799 TL 267,66 TL (%50+%33)
The Crew Motorfest Gold Edition 1.699 TL 682,99 TL (%40+%33)
Far Cry 6 Deluxe Sürüm 939 TL 157,28 TL (%75+%33)
Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition 999 TL 535,46 TL (%20+%33)
Sonic Frontiers 1.499 TL 602,59 TL (%40+%33)
Assassin's Creed Valhalla ve Immortal Fenyx Rising Paketi 1.299 TL 522,19 TL (%40+%33)
Riders Republic Complete Edition 1.699 TL 569,16 TL (%50+%33)

Kampanya kapsamındaki tüm oyunlar çin buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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