Merakla Beklenen UFC 6 Duyuruldu: PC'ye Çıkacak mı?

EA'in sevilen UFC serisinin yeni oyunu UFC 6 uzun bir aradan sonra karşımızda. Peki oyun söylentilerde iddia edildiği gibi PC'ye çıkacak mı?

EA'in uzun süredir beklenen yeni oyunu UFC 6, sonunda resmen duyuruldu.

EA serinin yeni oyununun 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacağını açıkladı. Böylece aylardır dolaşan söylentiler de doğrulanmış oldu.

Şimdilik oynanış görüntüleri yok

EA'in duyurusu alışıldık tanıtımlardan biraz farklıydı. Bu kez dev bir tanıtım yerine, oyunla ilgili kısa açıklamalar ve mağaza listemeleri paylaşıldı. Hatta oyundan gerçek oynanış görüntüleri bile gösterilmedi.

Paylaşılan bilgiler arasında en çok dikkat çeken detay ise çıkış tarihi oldu. Buna göre oyunu standart sürümünü satın alanlar oyuna 19 Haziran tarihinde erişebilecek. Üst paketi satın alanlar ise 7 gün önceden yani 12 Haziran'da oynayabilecek.

UFC 6 fiyatları

Oyunun iki farklı sürümü var ve bu sürümler klasik EA fiyatlandırmasıyla karşımızda. Ayrıca oyun yine PC'ye gelmeyecek ve sadece konsollara özel bir şekilde piyasaya sürülecek.

Standart Sürüm : 3.999 TL

: 3.999 TL Ultimate Sürüm: 5.499 TL

EA yakında oyuna dair resmî oynanış görüntülerini göstereceğini açıkladı. Şimdilik oyunun neye benzediğini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.