Ulefone Armor X7’nin Dayanıklılığını Kanıtlayan Test

Ulefone’un Armor serisi akıllı telefonları her zaman için dayanıklılıkları ve iyi performans göstermeleriyle bilinmiştir. Armor X7’ninse soğuğa ne kadar dayanıklı olduğu, biraz abartılı şekilde test edildi.

Her akıllı telefon her ortama uygun değildir. Binlerce lira verdiğiniz cihazınız; her düşüşü kaldıramayabilir, toza ya da suya karşı korumalı olmayabilir. Telefon kılıflarının ve ekran koruyucuların çıkış nedeni de bu hassasiyeti azaltmaktır.

Bazı firmaların bazı modellerinin en önemli özelliğiyse zorlu şartlara karşı koyabilmeleri. Bunlardan biri de Ulefone’un Armor serisi akıllı telefonları. Serinin üyelerinden Armor X7 için uygulanan test, Armor cihazların sağlamlık ve dayanıklılık özelliklerine sahip olduğunu kanıtladı.

Sıcaklık değişimlerini umursamayan telefon:

Armor X7’nin resmi Ulefone kanalından yayınlanan test videosu, telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu da ortaya koydu. Yapılan testte telefon oldukça zorlu ve farklı koşullarla karşı karşıya kaldı. İlk olarak kaynar suya sokulan telefon, sudan çıkarıldığında hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti, tabii biz de "5.000 kibritle yakılsaydı nasıl sonuçlanırdı?" sorusunun yanıtını merak etmiyor değiliz. Daha sonra da Armor X7 suya batırıldı ve bu su donduruldu. Buzun içerisinden bir çekiçle çıkarılan telefon buna rağmen çalıştı.

Suyun kaynamasına ve donmasına dayanabilmesi, telefonun bu konuda oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Armor X7, başlangıç seviyesinde dayanıklı bir telefon arayanlar için iyi bir alternatif olduğunu da kanıtlamış oluyor.

Armor X7 özellikleri:

Bu telefon, dayanıklı olması için tasarlanmış bir cihaz ve özellikleri tabii ki bir amiral gemisi seviyesinde değil. Öte yandan cihazın başlangıç seviyesi için gayet yeterli ve dengeli bir yapılandırmaya sahip olduğu belli oluyor.

Telefonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. 4 çekirdekli işlemciye sahip olan telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Kamera anlamında da artık segmentin neredeyse standardı hâline gelmiş olan 13 MP arka kamerayı ve 5 MP ön kamerayı görüyoruz. Ek özellikler anlamındaysa telefon, oldukça güçlü ve sınıfının bir adım önünde. NFC yongasına, yüz tanıma kilidine ve parmak izi okuma özelliğine sahip telefon, firmanın resmi sitesinde 109 dolara (774 TL) satılıyor. Bu fiyatın güncel kur üzerinden çevrildiğini ve vergilerin dâhil edilmediğini belirtelim.

İşte Armor X7'ye uygulanan ekstrem sıcaklık testi: