Dayanıklı Telefon Ulefone Armor X7, Batarya Testine Girdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone’un son telefonu Armor X7, dayanıklılığı kadar batarya konusunda da iddialı olduğunu gösteren bir teste girdi. Test sonucunda cihaz, yalnızca %9’luk şarj kaybetti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, bugüne kadar sık sık dillendirdiğimiz bir isim olmasa da şirket, dayanıklı telefonlarıyla kendine isim yapmayı başardı. Şirketin tanıttığı en son telefonu Ulefone Armor X7, Android 10 işletim sistemine sahip ilk dayanıklılık sertifikalı telefon oldu.

Ulefone’un bir ilki başardığı akıllı telefonu Armor X7, donanım anlamında fazlasıyla güçlü bir telefon değil. Zaten telefon her şeye dayanabilen bir cihaz isteyenlere hitap ettiğinden güç, Ulefone’un telefonuna koymayı dilediği ilk şey olmuyor. Tabii bir cihazda dayanıklılık testi denilince bu, batarya da dâhil her anlamda test ediliyor.

Ulefone Armor X7 batarya testi:

Ulefone Armor X7, çıktığı günden bugüne girdiği dayanıklılık testlerinde gerçekten başarılı sonuçlar elde etti. Peki cihazın batarya performansı ne kadar iyi? İşte bu sorunun cevabını vermek isteyen Ulefone, YouTube kanalında cihazın batarya performansını test ettiği videoyu paylaştı.

Günümüz şartlarına göre çok da güçlü olmayan bir işlemci barındıran Ulefone Armor X7, 4.000 mAh’lik dev bir bataryaya sahip. Böylelikle cihaz, bir gününüzü rahat bir şekilde atlatmanızı sağlıyor. Yukarıdaki videoda görüldüğü üzere cihazda 30 dakika boyunca müzik dinlemek, bataryanın yalnızca %2’sini tüketiyor.

Bununla birlikte Ulefone Armor X7’de 30 dakika boyunca video izlemek %3, 30 dakika boyunca çevrimiçi oyun oynamak da %4’lük şarj tüketimine yol açıyor. Ulefone Armor X7, tam şarjla 17 saat boyunca şarj ihtiyacı duymuyor.

Cihazı normal bir şekilde kullanan bir kişiyse Ulefone Armor X7’yi bir kez şarj ederek 3 gün boyunca bir daha şarj ihtiyacı duymuyor. Yani cihazı kullanırken şarj konusunda herhangi bir düşünceye sahip olmuyorsunuz. Muhteşem bir batarya performansına sahip Ulefone Armor X7’nin özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.

Ulefone Armor X7 özellikleri: