Çinli firma Ulefone’un Power 5 isimli cihazı iPhone Xs’i batarya konusunda açık ara farkla geçti.

Apple bundan birkaç hafta önce yeni telefonlarını duyurmuştu ve hepsi de gerek kullanıcılardan gerekse medya tarafından fazlasıyla ilgi görmüştü. Apple, iPhone Xs ile daha güçlü bir batarya performansı sunmayı amaçladıysa da batarya konusunda iPhone fazla öne çıkan bir telefon olmadı. Daha iyi bir batarya performansı sunmayı amaçlayan başka bir firma olan Ulefone ise hakkını gerçekten veriyor.

Ulefone Power 5, 13000 mAh bataryasıyla rakiplerinin fazlasıyla önüne geçmiş durumda. Tek şarjla yaklaşık bir hafta boyunca kullanabileceğiniz bu telefonda hızlı şarj özelliği de bulunmakta.

Cihazın iPhone Xs ile batarya karşılaştırmasını aşağıdaki videodan bulabilirsiniz. 13000 mAh bataryalı Ulefone'un karşısında iPhone'un pek de bir şansı yok gibi görünüyor.