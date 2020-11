Üst Düzey Stratejiler Gerektiren Ülke Yönetme Oyunları

Sanal dünya, günlük hayatta ya da tarihte gördüğümüz büyük olayları tekrar gerçekleştirmek için bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Bir medeniyeti ya da ülkeyi yönetip tarihin akışını değiştirmek, strateji oyunları sayesinde mümkün. Biz de oynarken kafa patlamanıza yol açacak, sürekli stratejiler kurup yönettiğiniz toplumu en üst seviyeye çıkarmanıza olanak sağlayacak bir oyun listesi oluşturmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

FPS veya Battleground tarzı oyunların yaygın ve popüler olduğu bir gerçek. Ancak strateji bazlı ülke yönetme oyunları da son derece ilgi görmekte ve sadece bu tarz oyunlara ilgi duyan çok sayıda insan bulunuyor. Normal bir FPS oyununda belki sadece refleks ve el becerileri lazım olurken, ülke yönetme oyunları çeşitli stratejiler kurmanıza, öngörü sahibi olup bir sonraki adımı düşünerek hareket etmenize olanak sağlıyor.

Ülke yönetme oyunları PC, android ve iOS olmak üzere birçok farklı platformda oynanabiliyor. Oyuncularından tam not almayı başarmış, uzun süredir listedeki yerini koruyan ve oyuncuyu üst düzey stratejiler kurmaya zorlayan 10 farklı oyunu detaylarıyla birlikte inceledik.

Ülke yönetme oyunları:

PC oyunları: Democracy Crusader Kings Tropico Sid Meier’s Civilization Hearts of Iron Total War Masters of the World - Geopolitical Simulator

Mobil oyunlar: Civilization Revolution Realpolitiks Mobile Rise of Kingdoms: Lost Crusade



PC'deki popüler ülke yönetme oyunları:

Democracy 4 serisi:

Tür: Tek oyunculu, strateji

Puan: 70 (Metacritic)

Yayıncı: Positech Games

Ülke yönetme oyunları listemizin başında 4 oyuna sahip Democracy serisi bulunuyor. İlk oyunu 2005 yılında çıkan Democracy, son olarak dördüncü oyunu Democracy 4 ile 6 Ekim 2020 tarihinde erken erişim özelliğiyle Steam kütüphanesindeki yerini aldı. Oyunun çıkış tarihinin üzerinden henüz 1 ay geçmesine rağmen, oynayanların geri bildirimi “çok olumlu” şeklinde oldu.

Demokratik bir hükümette başkan ya da başbakan olmanıza olanak sağlayan Democracy, bu hükümette halkın refahından vergilere kadar toplamda 7 politika ile baş etmenizi istiyor. Şehirdeki hava kirliliğinden suç işleme oranına kadar birçok farklı sorunla ilgilenmeniz gereken bu oyun ilk bakışta kolay gibi görünse de şehirdeki herkesi aynı anda mutlu etmenin son derece zor olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Crusader Kings serisi:

Tür: Çok oyunculu, strateji

Puan: 91 (Metacritic)

Yayıncı: Paradox Interactive

Crusader Kings, 2004 yılında çıkış tarihinden beri son derece ilgi gören ve ödül üzerine ödül alan bir oyun serisi. Serinin şu anda toplamda 3 oyunu bulunuyor ve oyunda bir ülkeyi değil, Ortaçağ Avrupasında bulunan bir hanedanı yönetiyorsunuz.

Viking döneminden Bizans’ın yıkılmasına kadarki süreyi kapsayan Crusader Kings, içerisinde kuzey ülkelerini ve Osmanlı Devleti'ni de bulundursa da sadece Hristiyan devletlerini yönetmenize olanak sağlıyor. Oyundaki amaç, bir kral olmaktan çok diğer derebeyliklerle savaşarak ve toplum refahınızı artırarak, ailenizi en güçlü konuma getirmek. Merak edenler oyunun son sürümüne buradan göz atabilirler.

Tropico serisi:

Tür: Çok oyunculu, strateji

Puan: 78 (Metacritic)

Yayıncı: Limbic Entertainment

İlk oyunu 2001 yılında çıkan Tropico serisi, toplamda 6 oyuna sahip bir ülke yönetme oyunu. Gücü elde tutmak için çeşitli stratejiler kurmanız gereken bu oyun, aynı zamanda oyuncuyu bir hayli eğlendirecek bir yapıya sahip.

Oyunda illa bir diktatör olmak zorunda değilsiniz, adayı gayet demokratik bir şekilde de yönetebilirsiniz. Ancak oyunun sahip olduğu yapı sizi demokrat olmaktan biraz alıkoyuyor ve diktatörlüğe doğru itiyor. Dileyenler son sürüm olan Tropico 6'ya buradan göz atabilirler.

Sid Meier’s Civilization serisi:

Tür: Çok oyunculu, sıra tabanlı, strateji

Puan: 88 (Metacritic)

Yayıncı: Firafix Games

En iyi ülke yönetme oyunları arasında yer alan Sid Meier’s Civilization’ı listemize eklemesek ayıp etmiş olurduk. 1991 yılında Sid Meier tarafından tasarlanan Civilization, son olarak karşımıza 2016 yılında Sid Meier’s Civilization VI olarak çıktı ve sıra tabanlı strateji oyunları arasından en başarılı oyunlardan birisi olarak değerlendiriliyor.

Sid Meier’s Civilization, sizlere yönetmeniz için bir ülkeyi ya da hanedanı hazır bir şekilde vermiyor. Bir göçmen topluluğu ile başladığınız bu oyunda bir yandan dünyayı keşfetmeniz bir yandan da yüzyıllar boyunca sağlam kalabilecek bir medeniyet kurmanız gerekmektedir. M.Ö 4000 yılından başlayan oyun, 2100 yılına, yani uzay çağına kadar sürüyor. Dileyenler serinin son oyunune Epic Games üzerinden ulaşabilirler.

Hearts of Iron serisi:

Tür: Tek oyunculu, strateji

Puan: 83 (Metacritic)

Yayıncı: Paradox Development Studio

Hearts of Iron, ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürüldü ve serinin son serisi Hearts of Iron IV 2016 yılında çıktı. Oyunun strateji oyunları arasında son derece popüler olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Hearts of Iron, İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan bir oyun ve oyunda seçtiğiniz ülkenin savaştaki kaderini siz belirliyorsunuz. Ülkenizde çıkarılan hammaddeden kurulan fabrikalara kadar savaşta önemli yere sahip her şeyi yönetmeniz gereken bu oyunda tarihi baştan aşağı değiştirme şansınız bulunuyor. Hearts of Iron IV'e Steam üzerinden ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Total War serisi:

Tür: Tek oyunculu, strateji

Puan: 86 (Metacritic)

Yayıncı: Creative Assambly

İlk oyunu 2001 senesinde çıkan Total War, toplamda 13 oyunluk bir seriye sahip ve serinin son oyunu Total War: Warhammer, 23 Mayıs 2019’da oyun kütüphanesindeki yerini almıştı. Son derece popüler ve ilgi gören bir ülke kurma ve yönetme oyunu olan Total War, Attila’dan Sezar’a kadar birçok lideri oynamanıza olanak sağlayan içeriklere sahip.

Total War, tarihten esinlenilerek tasarlanmış bir oyun olsa da oyunun içerisinde fantastik kurgulara da yer verilmiş. Oyunda sadece gerçek karakterleri değil, fantezi dünyasına ait farklı ırkları da yönetebiliyorsunuz. İnsanlar, cüceler, yeşil derililer ve vampir kontlarından oluşan bu dört farklı ırkın kendine özgü güçleri, stratejileri ve teçhizatları bulunuyor.

Masters of The World - Geopolitical Simulator serisi

Tür: Tek oyunculu, strateji, simulasyon

Yayıncı: Eversim

Geopolitical simulator tarzı oyunlar arasında son derece ilgi çeken ancak bir o kadar da kafa karıştırıcı ve karmaşık bir oyun olan Masters of The World bulunuyor. 2013 yılında piyasaya sürülen Masters of The World, liderlerin görünümünden ülkede yaşanan problemlere kadar çıktığı yılın durumunu son derece benzer bir şekilde yansıtan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuna yöneteceğiniz bir ülke seçerek başlıyorsunuz. Her ülkenin gerçek hayatta olduğu gibi kendine has sorunları, kaynakları ve askeri gücü bulunuyor. Oyunda belirli politikalar belirledikten sonra ülkenizi güçlü bir konuma getirmeye çalışıyorsunuz ancak bu sırada hem kendi halkınızın yaşadığı sorunlar hem de diğer ülkelerde gelişen politik olaylar kararlarınızı ve güçlerinizi etkilemeye başlıyor. Serinin üçüncü oyununa buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil ülke yönetme oyunları:

Civilization Revolution:

Yapımcı: 2K, Inc.

Boyut: 24 MB

Puan: 3,2

Civilization Revolution, son derece popüler bir oyun olan Sid Meier’s Civilization’ın mobil uyarlaması. Son derece gerçekçi bir grafik yapısına sahip olan oyun, savaşın oluşturduğu sislerden savaştan yıpranmış sahillere kadar birçok oyuncuyu grafik konusunda tatmin ediyor. iOS ve Android ülke yönetme oyunları arasında yer alan bu serinin toplamda 2 oyunu bulunuyor.

Civilization Revolution, farklı uygarlıklar seçip geliştirdiğiniz stratejilerle dünyada önemli bir konuma sahip olmanıza olanak sağlıyor. Oyunda her uygarlığın kendine has özellikleri, avantajları ve dezavantajları bulunuyor ve bu da oyunda son derece kusursuz bir denge yaratıyor.

Realpolitiks Mobile

Yapımcı: Jujubee S.A

Boyut: 22 MB

Puan: 3,9

Realpolitiks, PC platformunda son derece sevilen ve yoğun ilgi gören bir oyun. Hal böyle olunca yapımcılar, Realpolitiks’i mobil platforma taşıyarak oyunu daha fazla kullanıcıyla buluşturdu. Mobil oyunun dinamiklerinin PC versiyonuyla son derece benzerlik gösterdiğini söylemekte fayda var.

Realpolitiks, günümüzde yer alan tüm devletleri seçmenize olanak sağlıyor. Her bir ülkede yaşanacak senaryolar farklılık gösteriyor ve amaç aslında ülkenizi yöneterek Üçüncü Dünya Savaşına hazırlanmak. Oyunda, savaşta yer alacak askerlerin eğitiminden diplomasiye kadar birçok farklı unsurla ilgilenmeniz ve ülkenizi güçlü bir konuma getirmeniz gerekiyor.

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Yapımcı: Lilith Games

Boyut: 101 MB

Puan: 4,3

Ülke yönetme oyunları listemizin son sırasında Rise of Kingdoms bulunuyor. Rise of Kingdoms: Lost Crusade, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip telefonlarda oynanabilir bir stratejik savaş oyunu. 2018 yılında piyasaya sürülen bu oyunun Türkçe dil desteği olması da son derece büyük bir avantaj.

Rise of Kingdoms’a, içerisinde Osmanlı Devletinin de bulunduğu listeden bir devlet seçerek başlıyorsunuz. Sıfırdan kurmaya başlayacağınız bu devlette, bölgenizde bulunan kaynaklardan savaş için çıkaracağınız askerlerin sayısına kadar ilgilenmeniz gereken birçok unsur bulunuyor.