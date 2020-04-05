Ülkemizde Koronavirüs Tedavisinde Çığır Açacak İki Gelişme

Dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüse karşı ülkemizde yapılan aşı çalışmalarında çok önemli iki gelişme yaşandı. Prof. Dr. Aykut Özkul, virüsü başarıyla izole ettiklerini, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da bir aşının antikor cevabı oluşturduğunu paylaştı.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, çok kısa bir süre içerisinde dünya çapındaki tüm ülkelere yayıldı. Koronavirüs, bugüne kadar açıklanan verilere göre 1 milyon 216 bin kişiye bulaştı ve 65.711 kişinin ölümüne neden oldu.

Fazlasıyla bulaşıcı olan koronavirüse karşı aşı çalışmaları da bütün dünya ülkelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının bir yandan da ülkeler arası bir mücadele haline döndüğü şu günlerde ülkemizden de sevindirici bir haber geldi. Türkiye’de aşı ve ilaç üretiminin ilk adımı başarıyla atıldı.

Aşı üretiminin ilk adımı atıldı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü başarıyla izole ettiklerini açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği de Twitter üzerinden Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, mesajında “Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz.” ifadesine yer verdi.

Geliştirilen bir aşı antikor cevabı oluşturdu:

Ülkemizdeki aşı geliştirme çabalarından doğan bir diğer olumlu sonuç da Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından paylaşıldı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Ateş Kara, geliştirdikleri bir aşının hayvanlarda antikor cevabı oluşturduğunu, testlerin devam ettiğini paylaştı. Ateş Kara’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro iğneler ile koronavirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını savunma sistemine tanıtıp koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu. Şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada.”

Ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüs, son olarak dün akşam açıklanan verilere göre toplamda 23.934 vatandaşımıza bulaştı. Virüs, toplam 501 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken iyileşen kişilerin toplam sayısı 786’ya yükseldi.