Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni hizmeti Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, e-Devlet'e entegre edildi. Peki bu hizmet neler sunuyor? Neden hepimiz için çok önemli?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz ay devreye alınan Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun e-Devlet entegrasyonlarının tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na e-Devlet üzerinden kolayca erişim sağlayabilecekler.

Resmî Gazete'de yayımlanan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen proje, aslında hepimiz için oldukça önemli. Çünkü Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile yaşadığımız veya yaşamayı düşündüğümüz yer ile ilgili tüm coğrafi bilgilere kolayca ulaşabileceğiz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu böyle görünüyor

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, oldukça basit kullanım mekanizmasına sahip olsa da oldukça geniş kapsamlı veriler sağlıyor. e-Devlet üzerinden hizmete ulaşan bir kullanıcı, harita üzerinde bir yere tıklıyor ve "Katmanları Göster" seçeneği ile Coğrafi Veriler menüsüne ulaşıyor. Ardından da acil durum toplanma alanlarından tutun da alt ve üst geçitlere kadar bölgeyle ilgili tüm bilgilere ulaşım sağlanabiliyor. Bu bilgiler, ekrandaki harita üzerine de yansıtılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamasında neden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bakan Kurum, özellikle de acil durum ve afet durumlarında kritik coğrafi verilere ihtiyaç duyulduğunu, oluşturulan platform ile de tüm verilerin erişime açılmış olduğunu söyledi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na e-Devlet üzerinden erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.