Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başlangıç tarihinde erteleme yapıldı. Ancak bu durumdan faydalanmak için kayıt işleminin tamamlanması gerekecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, ülkemizdeki milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)" isimli tebliğ ile tüm otomobillerin geçmesi gereken "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi" (UTTS), bir süreliğine ertelendi.

Hükûmetin akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını önlemek için hayata geçirdiği UTTS için açıklanan son tarih, 31 Aralık 2024'tü. Ancak bugün yayımlanan karar ile bu süre, birkaç aylığına da olsa ötelendi.

UTTS, 30 Nisan 2025'e ertelendi

Resmî Gazete'de yer alan açıklamaya göre UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamına giren 8 milyon adet kadar otomobil için başlangıç tarihi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar ertelendi. Ancak burada önemli bir husus var. Söz konusu tarihin geçerli olması için vatandaşın 31 Ocak 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresi üzerinden kayıt sürecini tamamlamış olması gerekecek. Aksi takdirde sunulan fırsattan yararlanılamayacak.

Eğer siz de Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin tamamına göz atmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.