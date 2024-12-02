Akaryakıt alımlarında büyük değişiklikler yapacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında kaç aracın TTB siparişi verdiği belli oldu. Sürenin bitmesine 1 ay kalmışken hâlâ %87'sinin geçiş yapmaması dikkat çekti.

1 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt alımlarında ciddi değişiklikler başlayacaktı. Öyle ki Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamı altında aldığı yakıtı gider olarak gösteren veya göstermeyen tüm vergi mükelleflerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırması zorunlu hâle gelecekti. Bu düzenlemenin şimdilik bireysel kullanıcılara zorunlu olmadığını belirtmek gerek. Sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşları kapsıyor.

Kayıt yaptırmayanların fişleri 2025 başladıktan gider olarak gösterilmeyecek ve vergi indiriminden yararlanamayacaklardı. Şimdi ise ne kadar kişinin UTTS’ye geçiş yaptığı açıklandı.

TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti

Gelen bilgilere göre UTTS kapsamında verilen TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti. Geçişler yoğun bir şekilde devam ederken mevcut 12 bin 667 istasyondan 4 binden fazlasının UTTS’ye dahil olmak için gerekli işlemleri yaptığı, 400’den fazla teknik servisin saha işlerini sürdürdüğü ve 1400’den fazla TTB montaj noktasının hizmet vermekte olduğu aktarıldı.

Bu yeni zorunluluk kapsamında geçiş yapması zorunlu olan toplamda 8 milyon taşıt olduğu belirtiliyor. Yani hâlâ büyük bir çoğunluğuna TTB takılmadı. 31 Aralık 2024’e kadar süreceğini düşündüğümüzde bu 1 aylık süreçte kalan 7 milyon aracın tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, UTTS sistemi ile kayıt dışı ekonomi ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybını engellemek istiyor. Sistem sayesinde milyarlarca TL’lik vergi kaybının önleneceği düşünülüyor.

Yeni sistem hakkındaki detaylar için: