Son zamanlarda Çin'le ilişkileri pek de iyi olmayan Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Qualcomm ile mücadele veriyor.

10 Aralık tarihinde Çin’deki Halk Mahkemesi, Qualcomm’a Apple’ın dört Çinli bağlı kuruluşu için iki adet ihtiyati tedbir kararı verdi ve Apple’ın ithalatını durdurmasına karar verilirken Qualcomm’un satışlarına devam edebileceği belirtildi. Yasaklanan telefonların içerisinde iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X bulunuyordu. Çin’de yedi adet iPhone’un yasaklanmasının ardından Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başka bir engeli çözmesi gerekiyor.

15 Aralık tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Qualcomm’un ABD satışlarının yasaklanması konusundaki isteğini inceleyeceğini söyledi. Haberlere göre Qualcomm, 2017 yılının Temmuz ayında Apple’a ITC davası açtı ve Intel çipleri olan iPhone’ların altı adet patenti ihlal ettiğini, ardından da Qualcomm’un patentlerden üçünü çıkardığını iddia etti.

Hakim Thomas Pender, Eylül ayında Apple’ın yalnızca bir adet patent ihlalinde bulunduğuna karar verdi ve ITC’ye iPhone’u dava etmemesini önerdi. Qualcomm karara itiraz etti ve Qualcomm’un avukatı Don Rosenberg, ITC’nin, Amerikan yenilikçilerini korumaya yönelik ilkeleri ihlal ettiğini savundu.

ITC, patentlerin ihlal edilip edilmediğini inceleyip 19 Şubat 2019 tarihinden önce açıklayacağını duyurdu. Apple ise Qualcomm kullanımlarını tamamen durdurup Intel işlemcileri kullanmaya başladı.