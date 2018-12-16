Japonya seyahatinde botları alabora olan grup, iPhone'un suya dayanıklılığı sayesinde yetkililere ulaşmayı başardı.

Genellikle “Apple Watch sahibinin hayatını kurtardı” şeklinde haberleri görüyoruz ancak bu sefer bir iPhone bu görevi üstlendi. Rachel Neal ve arkadaşları, Japonya seyahatinde Okinawa kıyılarını gezmek için bir bot kiralamışlardı. Felaket senaryosu da tam bu noktadan sonra başladı. Kıyılara doğru seyahat ederlerken botları alabora oldu.

The Today Show’a açıklama yapan Neal, yanında her zaman bir acil durum çantası taşıdığını belirtti. Bu sefer o çantaya kendisinin ve arkadaşlarının telefonlarını koymuştu. Gemi alabora olduktan sonra ilk yaptığı şey de direkt olarak çantadan telefonları çıkarıp yardım çağrısında bulunmak oldu. Erkek arkadaşının telefonu su geçirdiği için çalışmaz haldeydi ancak kendi iPhone’u suya dayanıklı olduğu için çalışıyordu.

Telefonunu açıp Japon acil servisini aramayı başaran Neal’a yardım bir buçuk saat içerisinde geldi.

Acil servise ulaştıktan sonra Neal ve arkadaşları, sahil güvenlik onları kurtarırken video çekmeyi unutmayarak bu anı ölümsüzleştirmeyi de başardılar. Apple’ın CEO’su Tim Cook da bu olayı boş geçmeyerek “İyi olduğunuza çok sevindik” şeklinde bir tweet attı.