ISS'e, CO2 Ölçümü Yapacak Yeni Bir Ekipman Gönderiliyor

NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) karbondioksit ölçümünde katkı sağlayacak bir ekipman gönderildi.

OCO-3 (Yörünge Karbon Gözlemevi 3) adı verilen çok özel bir ekipman, Cumartesi gününün erken saatlerinde, Florida'da bulunan Kennedy Space Center'dan fırlatıldı. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan ölçüm cihazı ile Dünya'daki karbondioksitin çok daha başarılı bir şekilde ölçülmesi hedefleniyor.

2014 yılında Dünya'nın yörüngesine fırlatılan ve aynı karbondioksit ölçüm görevini yapan bir önceki versiyon OCO-2'nin montaj sırasında arta kalan parçalarından üretilen OCO-3, bilim insanlarına Dünya üzerinde bulunan karbondioksitin nasıl hareket ettiğini anlama imkanını sunuyor.

OCO-2'nin bulunduğu bölgeden Dünya'mıza sadece 51 derecelik bir açıyla bakabilmesi, ölçümlerin her yerde eş zamanlı olarak yapılamamasına ve bu sebeple de karbondioksitin akışının tam olarak bilinememesine sebep oluyordu. OCO-3 ise bir önceki versiyonuna göre aynı anda çok daha fazla veriyi toplayabilecek.

Yörüngede Karbon Gözlemevi (OCO) projesinin asıl amacının, CO2 gazının nerelerde daha çok emildiği ve nerelerde daha çok salgılandığını tespit etmek olduğu bildiriliyor. İnsanların CO2 döngüsündeki dengesizliği artırmasının ise yapılan çalışmaları daha da zorlu bir hâle getirdiği kaydediliyor.

Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan yıllık 40 milyar ton CO2 salımının yarısının atmosferde küresel ısınmaya neden olduğu, diğer yarısının ise okyanuslar tarafından emildiği söyleniyor. OCO-3 sayesinde tek tek ülkelerin CO2 oranları gözlemlenebileceği gibi bu bilgiler doğrultusunda ve 2015 Paris (İklim) Anlaşması gereği yaptırımlar da uygulanabilir.