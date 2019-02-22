Ünlü Analistten Apple'a Uyarı: İnovasyon Sorunu Va

Analist Gartner’a göre Apple'ın iPhone satışlarında hatırı sayılır bir düşüş yaşamasındaki en büyük neden şirketin neredeyse hiç inovasyon sunmaması ve fiyatları sürekli olarak artırması.

Apple’ın finansal bir gerileme döneminde olduğu herkesin malumu. Ve neredeyse herkes tarafından bilinen bir gerçek var ki Apple’ın bu finansal düşüşündeki en önemli etken, iPhone satışlarının ciddi bir şekilde düşmesi. Analist Gartner’a göre Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde iPhone satışlarında 9 milyonluk bir düşüş yaşadı ve yalnızca 64 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. 4. çeyreğin, Apple’ın yeni iPhone modellerini piyasaya sürdüğü çeyrek olduğunu düşünürsek satışlardaki bu azalma oldukça düşündürücü.

Gartner’a göre Apple, küresel akıllı telefon pazarındaki payını %17.9’dan %15.8’e düşürmüş durumda. Bu sırada Çinli akıllı telefon üreticileri ise %10.8 olan pazar payını %14.8’e yükseltmeyi başardı. Fakat buradaki asıl kritik nokta Apple kullanıcıları, Çinli üreticilerin uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonlarına değil, neredeyse iPhone’larla aynı fiyat etiketine sahip olan amiral gemilerine ilgi duyuyor olması. Peki Apple kullanıcılarının iPhone’ları terk edip Çinli markalara yönlendiren şey nedir? İnovasyon.

Huawei, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü amiral gemileri ile Samsung ve Apple’ın pazardaki konumunu tehdit etmeye başladı. Öyle ki 2018 model Huawei amiral gemileri, kamera performansları ile tüm yıl boyunca DxOmark zirversini kimseye bırakmadılar. Ayrıca cihazların şık tasarımları, güçlü performansları, yapay zeka yetenekleri ve sunduğu diğer özellikler, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo gibi şirketlerin Apple’ın pazar payından azar azar kullanıcı çekmesini sağladı.

Apple’ın inovasyon anlamında gerilemeye başladığı yalnızca tüketiciler tarafından fark edilmedi. Fast Company, her yıl yayınladığı ‘Yılın En İnovatif 50 Şirketi’ listesinde her zaman 1. sırada olan Apple’a bu yıl 17. sırayı layık gördü. Üstelik Apple, 17. sıraya yeni iPhone modeli ile değil, A12 işlemcisi ile yerleşti. Yani iPhone Xs ve kardeşleri, inovasyon anlamında kullanıcılara neredeyse hiçbir şey sunmuyordu. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy S10’u ve önümüzdeki günlerde tanıtılacak Huawei P30 Pro’yu incelediğimizde Apple’ın düşüş eğrisinden kurtulmak için epey çaba harcaması gerektiğini söyleyebiliriz.