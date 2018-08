Ünlü Araba Şovu The Grand Tour'un Oyunu Çıkıyor

Amazon Prime Video'da yayınlanan ünlü araba şovu The Grand Tour'un oyunu yayınlayacak. The Grand Tour Game, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

Amazon’un eğlenceli araba şovu The Grand Tour, bu yıl sadece 3. sezonunu çıkarmakla kalmıyor. Kasım ayının başlarında gelmesi beklenen 3. sezonun yanı sıra Amazon, PlayStation 4 ve Xbox One için bir de The Grand Tour Game (Digital Tour) oyununu çıkaracağını açıkladı. Amazon Game Studios, yeni çıkartacağı oyununu “epik bir yarış oyunu” olarak tarif ediyor. The Grand Tour’un 3. sezonuyla koordine bir şekilde ilerleyecek oyunda tv şovunda yer alan aynı otomobiller, yerler ve zorluklar yer alacak. Bunların yanı sıra her hafta gösterinin yeni bir bölümü oyunda yayınlanacak. The Grand Tour’un sunucuları Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May’in orijinal seslerini de oyunda duyabileceğiz. Yeni oyunda yarıştığınız diğer oyuncuları geçmenize yardımcı olacak güç özellikleri, çoklu oyunculu bölünmüş ekran modu ve tv programından kliplerde bulunacak. The Grand Tour’un tüm sezonlarında yer alan araçlar ve lokasyonlar da oyuna dahil olacak. İLGİLİ HABER Amazon, Twitch'in YouTube Gibi Daha Geniş Bir Platform Olmasını İstiyor Amazon, The Grand Tour oyunu için henüz resmi bir yayın tarihi ya da ücret açıklamadı ancak şova bir göz atmak isterseniz Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz.

Kaynak : https://blog.thrifter.com/the-grand-tour-game-amazon-game-studios

